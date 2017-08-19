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    Uyuşturucu kuryesinden ilginç savunma: Türkiye'ye değil Moldova'ya sokacaktım

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    19 Ağustos 2017 - 22:27Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 22:27

    İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nda 4 Nisan 2017’de Brezilya’dan gelen Ukrayna uyruklu yolcu Viktor Shupliak’ın şüpheli hareketleri üzerine yapılan kontrolünde midesinden 82 adet, valizinden de 18 adet olmak üzere toplam 100 kapsül içinde 940 gram kokain maddesi tespit edildi.

    Tutuklanan Ukraynalı’nın “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya getirilen tutuklu sanık Viktor Shupliak savunmasında, “Ben Türkiye’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde getirmedim. Türkiye üzerinden Moldova’ya gidiyordum. Brezilya’da tanıştığım bir kişi bana 3 bin dolar karşılığı Ukrayna’ya uyuşturucu madde götürmemi teklif etti. Kabul ettim. Bu maddeleri beni Moldova’da arayacak kişiye teslim edecektim. Üzgün ve pişmanım” dedi.

    Etiketler: Uyuşturucu , kurye , gazetehaberleri
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