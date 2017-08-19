Uyuşturucu kuryesinden ilginç savunma: Türkiye'ye değil Moldova'ya sokacaktım

Tutuklanan Ukraynalı’nın “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi. Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya getirilen tutuklu sanık Viktor Shupliak savunmasında, “Ben Türkiye’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde getirmedim. Türkiye üzerinden Moldova’ya gidiyordum. Brezilya’da tanıştığım bir kişi bana 3 bin dolar karşılığı Ukrayna’ya uyuşturucu madde götürmemi teklif etti. Kabul ettim. Bu maddeleri beni Moldova’da arayacak kişiye teslim edecektim. Üzgün ve pişmanım” dedi.



