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    Oğlunu öldüren adama 15 yıl hapis cezası

    DHA
    26.01.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    BURSA'da uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla "Vatan haini" dediği oğlu Mehmet Öztürkü (25) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren kanser hastası İsmet Öztürk’ün (51) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti ilk duruşmada Öztürk’ü 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mert Sokak’ta geçen yıl Temmuz ayında işlenen cinayette kanser tedavisi gören İsmet Öztürk uzun süredir uyuşturucu kullanan oğlu ile tartıştı. Sinirlenen Öztürk, "Vatan haini" dediği oğlunu tabanca ile 4 el ateş ederek öldürdü. Polise teslim olan Öztürk tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Hakkında Bursa 3.nci Ağır Ceza Mahkemesinde, ’yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan İsmet Öztürk’ün yargılanmasına başlandı. "Baba olarak tabii ki oğlumu öldürmek istemezdim" diyen İsmet Öztürk, yaptığı savunmasında, Oğlum 10 yıldan uzun süredir uyuşturucu kullanıyordu. Yavrumun bu bağımlılıktan kurtulması için birçok bakanlıktan yardım istedim. Bana, oğlum istemedikten sonra tedavi edilemeyeceği söylendi. O da tedaviyi kabul etmiyor ve bizi sürekli ölümle tehdit ediyordu. O gün olaylar bir anda gelişti. Baba olarak çok pişmanım" dedi.

    Duruşmada ifade veren Melek Öztürk ise tutuklu olan eşininin çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirtip, "Yavrum uyuşturucu kullanıyordu. Eve gelmiyordu. Geldiği zamanlar ise sokak kapısı geç açılsa olay çıkartıyordu. O gün yine sabaha karşı geldi. Bağırıp eşyaları tekmeledi. Sonra banyoya girdi. Çıktıktan sonra babası ile tartıştı. Silah sesine gittiğimde oğlum kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Çocuğumu öldüren babasından şikayetçi değilim" dedi.

    Mahkeme heyeti ilk duruşmada İsmet Öztürk’e önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ağır tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 15 yıla indirdi.

     

    Etiketler: uyuşturucu bağımlılığı , son dakika
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