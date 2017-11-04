Uyuşturucu derin internet ve sosyal ağlardan rahatlıkla satılıyor

Sosyal Medyayı Anlamak, Sosyal Medya Toplum Ve Araştırma, Sosyal Medya Ve Gençlik, Sosyal Medya Saldırganlığı adlı çalışmaları olan ve aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) bilim kurulu üyesi Doç.Dr.Levent Easlan, 2017 yılında sosyal medya kullanıcı sayısının 4.77 milyar olacağını, 2018’de 4.93 milyar ve 2019’da ise 5,7 milyar olmasının beklendiğini belirtti. Günümüzde her iki kişiden birinde sosyal ağ hesabı bulunduğunu belirterek, “Suçlular ve suç örgütleri yasadışı işlerini kolaylaştırmak için her türlü teknolojiyi kullanmaktadır. Tüm teknolojilerin iyi ve kötü kullanıcıları vardır, bankaları soymak için en iyi otomobilleri satın alan Bonnie ve Clyde gibi. İnternet geneli sosyal medya yasadışı kişilerin pazarlama, tanıtım, iletişim ve satış yerleridir. “ dedi.

Dark Net, Deep Web, Dirty Web, Underground Media gibi kanallarda uyuşturucu satışı dahil birçok yasadışı işlemin yapıldığını vurgulayarak, “ Deep (Dirty) web, yani derin ve kirli internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşmak mümkündür. Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün. Tabi hal böyle olunca, suç anlamında aklınıza gelen en uçuk şeylere ulaşılabiliyor. “ diyerek, “Dirty Web öyle bir haldeki; tüm bu yasadışı ürünleri listeleyen “Grams DarkNet Market” gibi arama motorları oluşturulmuştur.” diyerek bu pazarda 100 milyar dolarlık işlem hacmi bulunduğunu söyledi.





SOSYAL AĞLAR UYUŞTURUCU SATIŞI İÇİN KULLANILIYOR

Levent Eraslan, uyuşturucu satıcılarının sosyal medyayı satış motivasyonu sağlamak, satış sektörünü geliştirmek, gizlilik, güvenlik olanaklarını kullanmak ve sosyal medyada kurulan ilişkinin teslimatı ve paraya dönüşümünü sağlamak için kullandıklarını vurguladı. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat’in uyuşturucu satışı için en popüler sosyal ağlar olduğunu belirten Eraslan, “Ancak görünmeyen tehlike böylesi binlerce sosyal ağın varlığı ve yeni ağların kurulabilme potansiyelidir.” dedi. Facebook'ta, uyuşturucu bulmanın bir fincan kahve satın almaktan daha kolay olduğunu dile getiren Eraslan, uyuşturucunun sanal hesaplar, kuryeler, direkt buluşma, kargo, sanal para ve banka havalesi yöntemleriyle kullanıcıya ulaştırıldığını söyledi.

AÇIKÇA UYUŞTURUCU SATILMASI ÇOK ŞAŞIRTICI

Eraslan, "Sosyal medyanın yükselen ylıldızı Instagtamda görseller, yorumlar ve hastaglar ile uyuşturucu madde teşhiri ve satışı yapılmaktadır. # Weed4sale, # nodsquad, # junkiesoflG gibi farklı hashtag'ları arayarak, bir gün içinde yüzlerce satıcıya ulaşılabilir. Bu kişilerin "faaliyetleri" ni açıkça yapmaları şaşırtıcıdır . Satıcıların çoğu gerçek yüzlerini profillerinde gösteriyor ve işlerinden oldukça gurur duyuyorlar ve kazandıkları paraları sergiliyorlar." şeklinde konuştu. Telegram, Signal, Wicrk, Messages, Facetime, ve Whatsapp gibi uygulamaların da uyuşturucu satıcıları tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirtti. Eraslan, “Akıllı telefon teknolojisi ile artan bir şekilde dijital dünyaya giren bu uygulamalar basit bir şekilde arkadaş bulma amaçlı gibi görünse de uyuşturucu satıcıların önemli hareket zeminlerinden biridir. Tinder, Grindr, Kik,Wechat, Whisper, Yik Yak, uyuşturucu satışında bu alanın en bilinen uygulamalarıdır.” dedi.





MAVİ BALİNA’DA KİRLİ WEB UYGULAMASI

Levent Eraslan, gençler arasında yayılan ve dünya çapında yüzlerce intihar olayına neden olduğu öne sürülen Mavi Balina adlı oyunun da ‘kirli Web’ uygulaması olduğunu belirtti. Eraslan, 50 görevden oluşan ve oyuna katılanlara olumsuz birçok eylem yaptıran oyunun dün Rusya’da bir can daha aldığını söyledi. Eraslan, “Rusya'daki bir üniversitede gerçekleşen bu olayda, 18 yaşındaki öğrencinin işlediği cinayetin, intihar etmeden önce Mavi Balina isimli oyuna dahil olduğu düşünülüyor. Selfie çekerek intihar eden gencin bir süredir sosyal medyada fotoğrafların altına 11117 imzasını attığı ve bunun 1 Kasım 2017'de işlediği cinayeti daha önceden planladığının değerlendirildiğini söyledi.

ERASLAN ÖNERİLERİNE ŞÖYLE SIRALADI:

*Yeni medya yolu ile uyuşturucu satışını engelleyecek stratejileri oluşturan bir kurul oluşturulmalıdır. Sosyal medya sosyolojisi ve psikolojisi uzmanları ile artık mücadele yolları aranmalıdır. Bu yüzden ulusal uyuşturucu ile mücadele strateji belgesine sosyal medya ayağı mutlaka konulmalıdır.

*Sosyal ağ şirketlerinin uyuşturucu ile mücadeleye motive edici yollar aranmalıdır. Gizlilik bilgilerinin gerektiğinde emniyet güçlerine verilmesini sağlayıcı yasal düzenlenmeleri kabul eden SM uygulamalarına ülkede yayın hakkı verilmelidir.

*İnternet yasasında sosyal medya ile ilgili bölümler güncellenmelidir.

*Siber Suçlar Ve Narkotik Daire Başkanlıklarının ilçe teşkilatlanmaları yapılmalıdır. Bu önemli dairelerin gerek alt yapı gerekse finans yönünden üst düzeyde desteklenmesi gerekmektedir.

*Narkotik Daire Personeline bilişim ve Sosyal medya da uyuşturucu mücadelesi eğitimi verilmelidir.

*MEB, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve BTK’nın sosyal medyada uyuşturucu ile mücadele işbirliği kapasitesi geliştirmelidir.

*Okullardaki narkotik eğitimi tekrar EGM tarafından verilmelidir. Sosyal Medya yönü de örnekleri gençlere polis tarafından anlatılmalıdır.

*Yeni medyada uyuşturucu dili üzerine daha geniş araştırmalar yapılmalıdır.

*Narkotik Dairesi başkanlığına sosyal medyada uyuşturucu ile mücadele şubesi kurulmalıdır. Yeni popüler olan tanışma ve arkadaşlık uygulamaları Emniyet güçlerinde takip edilmelidir.

*Sosyal Medya'da uyuşturucu satan kişilerin emniyet güçlerine ihbarına dönük halk bilgilendirmeleri tüm medya araçlarınca yapılmalıdır.

*Ailelerin çocuklarının Sosyal Medya uygulamalarındaki performanslarını nasıl izleyecekleri hususunda bilgilendirici eğitimler ve metinler oluşturulmalıdır.

*Kargoların kayıt girişleri EGM ile paylaşılmalıdır.