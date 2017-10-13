Uyuşturucu baskını: 1'i öğretmen

Özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğu ileri sürülen şüphelilerden Y.Y.'nin (32), gözaltına alındıktan sonra işten atıldığı öğrenildi. Teknik takibe takılan Y.Y.'nin, uyuşturucu satışına aracılık ettiği iddia edildi. Şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar ele geçirilmişti.