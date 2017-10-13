Uyuşturucu baskını: 1'i öğretmen

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğu ileri sürülen şüphelilerden Y.Y.'nin (32), gözaltına alındıktan sonra işten atıldığı öğrenildi. Teknik takibe takılan Y.Y.'nin, uyuşturucu satışına aracılık ettiği iddia edildi. Şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar ele geçirilmişti.