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    Uyuşturucu baskını: 1'i öğretmen

    AA
    13.10.2017 - 00:51 | Son Güncelleme:

    ADANA'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, önceki gün şafak vakti düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğu ileri sürülen şüphelilerden Y.Y.'nin (32), gözaltına alındıktan sonra işten atıldığı öğrenildi. Teknik takibe takılan Y.Y.'nin, uyuşturucu satışına aracılık ettiği iddia edildi. Şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar ele geçirilmişti.

    Etiketler: Adana , gazetehaberleri
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