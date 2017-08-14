Uyurken üzerinden kamyonet geçti

Olay, geçen Cumartesi günü sebze halinde meydana geldi. Hüsnü Gülen, Adanada yüklediği karpuzları 01 CGU 26 plakalı kamyonla Şanlıurfa halindeki Aydın Akbaş’ın işyerine getirdi. Kamyonun kasasındaki karpuzların indirilmesi sırasında sıcaktan bunalan Gülen ise işyeri önüne kilim serip üzerinde uyumaya başladı. Bu sırada adı öğrenilmeyen bir kamyonet sürücüsü hale karpuz almaya geldi. Karpuzları kamyonetine yükleyen sürücü aracının hemen önünde kilim üzerinde uyuyan Hüsnü Gülenin yanı başındaki terliklerine basıp kamyonetine bindi.



Dalgın olduğu öne sürülen sürücü direksiyon başına geçerek hareket ettiği aracıyla önünde yatan Hüsnü Gülen’in üzerinden geçti. Çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracından inen sürücü, esnafın yardımıyla kamyonetin altında kalan Güleni bulunduğu yerden çıkarıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsnü Gülen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öbelirtildi.





Kaza anı ve öncesi işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.







"YERDE BİRİNİN UYUYACAĞI AKLIMA GELMEDİ"



Yaşanan kazaya tanıklık eden Aydın Akbaş, kamyonet sürücüsünün dalgın olduğunu söylediğini belirterek, şöyle dedi:



"Karpuz almaya gelen sürücü kamyonetiyle yerde yatan şoförün üzerinden geçti. Kendisiyle konuştuğumuzda; ’Ben hiçbir şeyin farkına varmadım, yerde birinin uyuyacağı aklımın ucuna bile gelmedi. Çok şaşırdım ama yapacak birşey yok."



