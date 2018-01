‘Uyum’un yol haritası: Vali kaymakam genel müdür iktidarla gelecek

Erdoğan, “Biz anayasa değişikliği ile vesayet odaklarını kaldırdık. Şimdi kurumsal olarak vesayeti kaldırın. Uyum yasaları bu çerçevede hazırlanmalı. İşi uzatmayın ve zamana yaymayın. Çok önemli bir reform çalışması yapacaksınız” dedi.

YENİ BÜROKRAT TARİFİ

Komisyonlar arasında en önemli görevi, yürütme ve kamu rejimi konusunda metin hazırlayacak olan iki ayrı komisyon yapacak. Bu komisyonun çalışmaları devleti yeniden yapılandıracak. Bu komisyonların karar vereceği en önemli başlıklardan biri de devletteki üst düzey bürokrat ve yöneticilerin göreve Cumhurbaşkanı ile gelip gitmesi olacak. Yeni bürokrat tarifleri yapılacak. Anayasa’da cumhurbaşkanının görev tanımında, “Üst düzey yöneticilerini atar ve görevden alır” ifadesinin altı doldurulacak. Yasalarda bir ‘üst düzey bürokrat’ tanımı yapılacak. Vali, kaymakam, büyükelçi, müsteşar, kurum başkanı ve genel müdür gibi kadroların ‘üst düzey’ olarak tanımlanması planlanıyor. Bu kişilerin devletle ilişkisi, seçim dönemleriyle sınırlı olacak. Bu isimler iktidarla gelip iktidarla gidecek. Devlette devamlılığı sağlamak için de ‘kariyer bürokratı’ tanımı yapılacak. Bu kadrolar, iktidardan bağımsız olarak görevlerini sürdürecekler.

YASALAŞTIRMA PLANI

Çalışmalar başlarken, uyum yasalarının TBMM’den hızla çıkması için de plan yapıldı. Bu nedenle acil olarak yasalaşması gereken yerel uyum düzenlemelerinin hemen ardından, TBMM İçtüzük Uyum Komisyonu’nun yaptığı metin yasalaştırılacak. Muhalefetin söz hakkıyla ilgili yeni sınırlamaların yapılması planlanan bu çalışmayla diğer uyum yasalarının hızla yasalaştırılabileceği değerlendiriliyor.

5 komisyonun belirlediği yol haritasına göre, her komisyon, her hafta en az bir toplantı yapacak. Bir aylık çalışmanın ardından ön taslaklar çıkacak. Çalışmanın altı ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Her komisyon, dünya örnekleri ve mevzuat taraması yapacak. Uzmanlardan destek alacak.