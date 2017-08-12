Uyumlu olmayan santrallarla külahları değişiriz

35 MİLYON TON KÖMÜR

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Albayrak, burada televizyon kanallarının ekonomi editörleriyle toplantı düzenledi. Türkiye’nin yılda 35-40 milyon ton kömür ithal ettiğini anımsatan Albayrak, “Ton/kömür fiyatlarının 60-90 dolar arasında değişen piyasa trendine dayalı dalgalandığı süreçlerde yılda ortalama 3 ile 5 milyar dolar bir rakama tekabül ettiği bir gerçeklikte Türkiye’nin, sahip olduğu yerli kaynakları çok doğru bir şekilde kullanmasının ekonomik ve cari açıdan, özellikle bölgesel ve yöresel istihdam açısından, ekonominin canlanması açısından da önemli olduğu, son kertede enerjide bağımsızlık ve dışa bağımlılığın azaltılması noktasında da yerli kaynakların oranının artmasının önemli olduğu gerçekliğinde hakikaten ciddi adımlar attık, atıyoruz” dedi.

Albayrak, her bin megavat santral için Türkiye’de 1-1.5 milyar dolarlık yatırım yapıldığına işaret ederek, “Her bir santral Türkiye’de bin kişiden fazla istihdam demek. Bunun ithal enerji karşılığını karşımıza koyduğumuzda, kabaca bu kalorilerde ve verimliliklerde bir santral noktasında baktığımızda 1.2 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer bir üretimden bahsediyoruz. Bunun da ekonomik karşılığı doğalgazın fiyatına göre dalgalansa da asgari yıllık 300-400 milyon dolarlık tasarruf demek” dedi. Türkiye’de eski nesil santralların de olduğunu hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti: “Bugün buradan şunu açıklayabilirim: 2019 yılına kadar bu eski santralların da tamamının en son çevre kriterlerine dayalı filtreleme sistemlerinin tamamını bitireceğiz. Bununla ilgili bütün firmalarla birebir konuştuk. Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz. O santrallerle yolumuzu ayıracağız artık. Koyduğumuz kriterler yeni santralların hepsinde böyle ama Türkiye’de eskiden kalan santrallarımız da var. Devlet kısmıyla ilgili hiçbir şüphemiz yok, onları bitireceğiz. Özel sektöre de bu noktada çok net mesajları verdik.”