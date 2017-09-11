Uyum haftası zorunlu mu? Bugün okul var mı?

Uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulumaya konuldu. Okula adaptasyon için gerçekleştirilen süreçte, okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıf öğrencileri çeşitli etkinliklerle okulla kaynaştırılacak. Peki, uyum haftası zorunlu mu olacak? İşte, detaylar

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçiş dönemlerinde bulunan öğrenciler için okula kaynaştırma amacı taşıyor. Uyum haftası zorunlu değil ve devamsızlıkları etkilemiyor. Ancak eğitimciler tarafından katılım sağlanmasının önemli olduğu bildiriliyor.

UYUM PROGRAMI NEDİR?

Geçiş, “herhangi bir durumdaki değişme, intikal” (Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük) ya da “bir durumdan, bir yerden ya da bir aşamadan diğer bir duruma, bir yere ya da bir aşamaya geçmek” (The Free Dictionary) olarak tanımlanır.

Geçiş/uyum programları ise herhangi bir okuldan ya da sınıftan diğerine geçişi kolaylaştırmak için tasarlanan etkinlikler ve uygulamalardan oluşan bir programdır. Diğer bir deyişle, geçiş programları, öğrencileri bir üst sınıf ya da eğitim kurumuna hazırlayan, öğrencilerin uyumunu kolaylaştırarak geçişin getirdiği sorunları en aza indirgemeye çalışan programlardır. Bu uygulamalar özellikle, öğrencilerin ait olmama ve tanınmama (fark edilmeme) duygularını azaltmak ve başarıyı arttırmak için geliştirilirler.

UYUM PROGRAMI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Geçiş dönemlerine ilişkin araştırmalar, özellikle 9. sınıfa geçişin önemli olduğunu vurgular. Çünkü 9. sınıf, öğrencilerin “en fazla zorlandıkları” bir yıl olarak tanımlanır. Öğrencilerin bu yıla ilişkin deneyimleri, liseyi bitirip bitirmeyeceklerini belirleyebilmektedir.



9. sınıfa geçişe ilişkin yapılan araştırmaları inceleyerek şu sonuçlara varmıştır:



1. 9. sınıfta öğrencilerin notu ne kadar düşükse, öğrencilerin okulu terk etme olasılığı o kadar yüksektir.



2. 9. sınıfta kalan ve okulu terk eden öğrenciler yaşamları boyunca fiziksel, sosyal, duygusal ve ekonomik zorluklar yaşamaktadırlar.



3. Lise ne kadar büyükse, geçiş döneminin 9. sınıflar üzerindeki olumsuz etkisi o kadar büyük olur



4. 9. sınıftan önce geçiş dönemleri yaşamış öğrencilerin okulu terk etme olasılıkları çok fazladır.



5. 9. sınıfların liseye uyumu, daha büyük bir okul, farklı çevre, dersle birlikte sınıf değiştirme ve daha küçük sınıflarda ders görme gibi faktörlerden dolayı daha karmaşık bir hale gelir.



6. Okulda kaybolmak, 9. sınıf öğrencilerinin en büyük korkularından birisidir.



7. 9. sınıf öğrencileri lise öğretmenlerinin, ortaokul öğretmenlerinden daha az yardımsever oldukları görüşündedirler.



8. 9. sınıf öğrencilerinin akademik ve sosyal olarak kabul edilmiş hissetmeleri için yaşamlarında onları destekleyen en az bir yetişkine sahip olmaları gerekir.



9. Geçiş döneminde olumsuz yaşantıları olan 9. sınıf öğrencilerinin daha fazla devamsızlık yaptıkları, düşük notlar aldıkları ve daha az arkadaşa sahip oldukları görülmüştür. Davranış problemlerine eğilimli olurlar ve olumsuz akran etkisine karşı daha savunmasızdırlar.