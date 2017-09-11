Uyum eğitimleri başladı... Miniklerin okul heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uyguladığı ‘okula uyum eğitim’leri başladı. Bugün ilk okul günlerini yaşayan öğrenciler ve aileler heyecanlıydı.

Beşiktaş’taki Nimetullah Mahruki İlk ve Ortaokulu’nda eğitime başlayan kimi minikler, ailelerinden ayrılırken zor anlar yaşadı. Aileleriyle vedalaşarak sıralarda yerini alan öğrenciler, öğretmenleriyle tanıştı. Beşinci sınıf öğrencileri ise, uzun bir yaz tatilinin ardından arkadaşlarıyla buluşmaktan memnundu.

TANIŞMA ETKİNLİKLERİ

Uyum haftası, 15 Eylül Cuma günü sona erecek. Hafta boyunca öğrencilerin geldikleri okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk-aile-öğretmen tanışma programları, okul ve eğitim ortamını tanıma, arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.

18 Eylül’de ise tüm öğrenciler için ilk eğitim yılı zili çalacak.

BU YIL LİSE DOKUZUNCU SINIFLAR DA EKLENDİ

Bakanlık, okula uyum eğitimini 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

VELİ GÖRÜŞLERİ

Mihriban Gök: Çocuğum biraz kaygılı. Onun kaygısını ben de yaşıyorum. Alışabilecek mi? Tedirginlik yaşayacak mı? İlk defa benden ayrı kalacak. Kendini mutlu hissedebilecek mi bulunduğu ortamda? Arkadaşlık kurabilecek mi? Bu tarz kaygılarım var. Alışacak herhalde zamanla.

Burcu Dalkılıç: Çok buruk bir his. Çok duygulandım, gözlerim doldu. Çocuğumun büyüyüp okula, birinci sınıfa başlaması beni duygulandırdı, sevindirdi. Çok sevinçliyim şu an. Harika bir şey. Herkesin bunu yaşamasını diliyorum.

Elif Salar: Güzel bir okul. Oğlum çok heyecanlıydı bu sabah. Gerçi zor kaldırdım, sabah mahmurluğu devam ediyor. Ama çok heyecanlı ve istekli geldi. Umarım hep böyle devam eder.

Halil Saraçoğlu: Okula uyum projesi, yeni başlayan çocuklarımız için çok önemli bir süreç. Bir hafta tabii ki biraz kısa ancak çocuklarından ilk kez ayrılacak aileler ve annesinden-babasından ilk kez ayrı kalacak olan çocuklar için yararlı, önemli bir proje.