Uyum danışmanına Erdoğan baskısı

ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan 5 bin 700 nüfuslu Stadtoldendorf Belde Belediye Başkanı Helmut Affelt, Türkiye kökenli Uyum Danışmanı Esin Özalp’a mail gönderip, kamuoyu önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmesini istedi. Belediye Başkanı, aksi halde Özalp’i görevinden almakla tehdit etti.

Almanya’ya 38 yıl önce küçük bir çocukken gelen ve tüm eğitimini burada tamamlayan Özalp, olayla ilgili olarak Hürriyet’e şunları söyledi:

“Mektubu ilk okuduğumda gözlerime inanamadım. Yanlış anladım diye düşündüm. Ben Alman vatandaşıyım. 24 ve 25 yaşlarında iki oğlum burada doğdu. Çocuklarımın okullarında veli temsilcisi olarak görev aldım. Uzun yıllardır yaşadığım bölgede uyumun işlemesine yönelik gönüllü çalışmalar yapıyorum. 2009 yılından beri de belediyede uyum danışmanlığı görevimi sürdürüyorum. Uyum danışmanlığı görevi de dahil tüm bu çalışmaları gönüllük esasına göre yapıyorum.”

BİZ BU TOPLUMUN BİR PARÇASIYIZ

“Çalışmalar sürdürürken katlandığım maddi masrafın hiçbir kuruşunu da devletten almıyorum. Biz bu topumun parçasıyız. Toplumda barış ve huzur içinde insanların birbiriyle yaşaması için gayret sarf ediyorum. Beldemizin belediye encümen üyesi seçildim. Hala beni bu toplumun bir üyesi olarak görmemeleri şaşırttı. Belediye Başkanı bu mektubu sadece bana gönderdi. Çünkü ben Türk kökenliyim. Babam burada yaşadı. Ben burada büyüdüm, aile kurdum. Şimdi yetişkin iki oğlum var. Onlar da çalışıyor. Biz hala yabancı mıyız.”

ÇALIŞMALARIMI ENGELLEMEZ

“Belediye başkanının talebiyle ben kimseyi kınamam. Ben uyum danışmanıyım. Benim amacım toplumdaki farklı köken, inanç ve kültüre mensup insanların barış içinde birlikte yaşamaları. Gönderilen mektup beni çok üzdü. Ancak bu mektup kesinlikle çalışmalarımı olumsuz etkilemeyecek. Aksine daha fazla çalışmam gerektiğini anladım. Uyum çalışmalarına hız vereceğim. Ancak uyum sadece ülkeye gelen göçmenlerin sorunu değil. Çoğulcu toplumun da sorunu. Karşılıklı atılan adımlarla toplum birbirine uyum gösterir.”

Kendisinin maruz kaldığı tutum karşısında farklı kesimlerden destek aldığını ve bunun da kendisini çok sevindirdiğini söyleyen Özalp, “Gelen destek mektup ve telefonları çalışma konusunda beni motive edecek” dedi.

EN BÜYÜK DESTEK SCHRÖDER’DEN

CDU üyesi Belediye Başkanı Helmut Affelt’in gönderdiği mektuba en sert tepkiyi Aşağı Saksonya Eyaleti Uyum Danışmanı Doris Schröder-Köpf gösterdi. Esin Özalp’ı arayıp destek veren Schröder, “Bir belediye başkanı Alman vatandaşı olan uyum danışmanından başka bir ülkenin cumhurbaşkanını eleştirme talebinde bulunamaz. Böyle bir hakkı yok. Bu yanlış bir tutum ve yol” dedi.