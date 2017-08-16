Uyum Bakanlığı’nın yetkileri yetersiz

ALMAN Ekonomi Enstitüsü (DİW) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan SPD lideri Martin Schulz, uyum politikasının Federal İçişleri Bakanlığı yetkisine verilmiş olmasını büyük bir hata olarak gördüğünü söyledi. Schulz, uyum politikasının İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak, Aile Bakanlığı'na veya Uyum Bakanlığı'na devredilmesini istedi. SPD'li Aydan Özoğuz'un Uyum Bakanlığı’nın yetersiz olduğunu belirten Schulz, bu bakanlığın daha fazla yetkiyle donanması gerektiğini vurguladı.

MUHALEFET PARTİLERİ DESTEK VERDİ

Martin Schulz'un uyum politikalarının İçişleri Bakanlığı'ndan alınması talebine muhalefet partileri Sol Parti ve Yeşiller de destek verdi. Sol Parti Başkanı Katja Kipping, “Uyum politikasının İçişleri Bakanlığı'ndan alınması gerektiği doğru bir talep” dedi.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, uyum politikasının güvenlik politikasıyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

GÖÇMENİN ŞANSI DÜŞÜK

Biz bir göçmen toplumuyuz diyen Schulz, “Kökenin kader olmadığı, kökenin bir insanın geleceğini belirlemediği bir Almanya” dedi. Göçmen kökenlilerin ev ve iş aramada dışlanmasını eleştiren Schulz, Türk ve Arap isimli göçmenlerin ev ve iş bulmada şanslarının düşük olduğuna işaret etti. Göçmen kökenlilerin iyi bir eğitim alması için anaokullarının, üniversitelerin ustalık diploması eğitiminin parasız olmasını isteyen Schulz, okulların da tam gün olması gerektiğini vurguladı ve tam gün okullarda bir milyon yerin eksik olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin İslamcı tartışmalar üzerine çifte vatandaşlığın kaldırılmasını yeniden gündeme getirerek, tehlikeli bir uyum politikası yürüttüğünü söyleyen Schulz “Uyum politikasını güvenlik tartışmasına dönüştürüyor. Bu tehlikeli” dedi.