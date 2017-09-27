Uyum bakanı resmen kışkırttı

BAKAN Stöjberg, Viborg şehrindeki Skovgaard Müzesi’nde düzenlenen “Reformasyondan bu yana sanatta dine hakaret” adlı sergide, 2005 yılında Danimarka gazetesi Jyllands Posten tarafından yayımlanan Hz. Muhammed’e hakaret içeren 12 karikatüre yer verilmemesine tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya hesabından açıkça dile getiren İnger Stöjberg, tablet bilgisayarının arka plan resminde, Kurt Westergaard tarafından çizilen karikatürün yer aldığını belirterek ekran görüntüsünü paylaştı. Stöjberg, sosyal medya hesabından ayrıca “Muhammed karikatürleriyle gurur duymamız gerek” diye yazdı.

Stöjberg’in paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, Danimarka’da yaşayan Müslümanlar, bakanın paylaşımına tepki gösterdi.

BAŞBAKAN: BEN GURUR DUYMUYORUM

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ise, konuyla ilgili Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, “Herhangi bir karikatürle gurur duymuyorum” diyerek Stöjberg ile aynı görüşte olmadığını söyledi.

Skovgaard Müzesi Müdürü Anne-Mette Villumsen, konuyla ilgili açıklamasında, bakanın tepkisine rağmen söz konusu karikatürün müzede sergilenmeyeceğini duyurdu.

DANİMARKA ELÇİLİKLERİ YAKILMIŞTI

Jyllands Posten adlı Danimarka gazetesi, 30 Eylül 2005’te Hz. Muhammed’e hakaret içerikli 12 karikatür yayımlamıştı. Karikatürlerin yayımlanmasının ardından dönemin Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 11 Müslüman ülkenin büyükelçileriyle konuyu görüşmeyi reddetmişti. Karikatürlerden dolayı Danimarka’nın herhangi bir özür dilememesi üzerine İslam dünyasında bu ülkeye yönelik tepkiler artmış, elçiliklerin yakılmasına varan protestolar düzenlenmişti. Bir diğer Danimarka gazetesi Politiken de 2006 mayısında karikatürleri yeniden yayımlamıştı.