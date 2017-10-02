Uysal: İngiliz devinin bize de borcu var

İNGİLTERE’nin 5’inci büyük havayolu şirketi Monarch’ın iflas ettiğini açıklaması büyük yankı uyandırdı. İngiliz havayolu şirketinin iflas etmesinin nedenlerinden

biri olarak ise şirketin genel müdürü Andrew Swaffield, Türkiye’deki turizm sektörünün durumunu da saydı. Swaffield, Mısır ve Tunus’taki ‘terör olaylarının’ da iflas etmelerinde etkili olduğunu söyledi. Ancak turizm sektörü temsilcileri bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını konunun farklı boyutları olabileceğini ifade etti.

BİZE BORÇLARI VAR

Bu sene İngiltere pazarında 2016 rakamlarının üzerine çıkıldığını belirten Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, “Monarch’ın iflas etmesinde Türkiye’nin pek faza rolü olduğunu düşünmüyorum. Monarch Geçen yıl Marmaris ve Fethiye bölgesine 100 bine yakın kişiye getirmişti. 2017’de ise bu rakam 100 binin üzerine çıktı. Monarch’ın uzun yıllardır sıkıntı yaşadığını biliyorduk. Sonunda iflas ettiler. Bizi de zor durumda bıraktılar. Bölgeye 2.5-3 milyon sterlin civarında borç bıraktılar. Diğer büyük turizm firmaları Thomas Cook ve Tui bu söylenenlerin aksine Türkiye’ye ayırdıkları kapasiteyi arttırmayı düşünüyor. Daha geçen hafta bu iki firma ile görüşme gerçekleştirdik. Gayet olumlu bakıyorlardı. Ayrıca Türkiye, gelen uçaklara destek de veriyor. Uçak başına 6 bin dolar destek aldıkları ülke yüzünden iflas ettiklerini söylüyorlar” dedi. Bölgede şu anda 5 bine yakın Monarch müşterisi olduğunu dile getiren Bülent Uysal, onların ise sigorta sistemi sebebiyle sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.

EN RAHAT PAZARIMIZ

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Türkiye’nin Monarch’ın iflasında herhangi bir rolü olmadığını ileri sürdü. Ayık, “İflasları için Türkiye’ye yükleniyorlar. Genel anlamda bakıldığında İngiliz pazarı Avrupa’daki en rahat pazar konumunda. Neden iflas ettiler önemli bilemem ama Türkiye’nin payının çok fazla olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye’deki yolcuları da mağdur olmayacak. İngiltere’ye transferleri yapılacak. Bunları da sigorta şirketleri karşılayacak” dedi.

Türkiye’nin etkisi olabilir

İNGİLİZ turistlerin daha çok Dalaman bölgesine geldiğini belirten Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Uçak firmaları planlamalarını uzun vadeli yapar. Türkiye’de yaşananlar ise beklenmedik gelişmelerdi. Kişi sayılarını yüzde 40 düşüren havayolu firmaları oldu. Düşen turist sayısından bizler nasıl etkilendiysek, tur operatörleri de o kadar etkilendi. Onların da bütçelerinde açıkla oluştu. Monarch’ın batmasında Türkiye’nin de etkisi olmuş olabilir. Ancak şirketin de finansal yapısı zaten bozuktu. Birçok konu bir araya geldi ve iflas ettiler” dedi. Şu anda bu şirket ile tatile gelenlerin tatillerini sürdürdüğünü söyleyen Bülbüloğlu, “Ekim ayında 10 bin kişi Dalaman’a gelecekti bu şirket ile. Şimdi bu iptal oldu. Şu anda tatillerini sürdürenler paralarını sigorta şirketleri ödeyecek. Ancak daha önce gelenlerin ve gelecek olanların paralarını sigorta şirketleri karşılamıyor.

İngiltere pazarında 2016’yı yakaladık

TÜRKİYE’de yaşanan olaylar sebebiyle 2015’ten 2016’ya geçişte özellikle Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2015’in ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 1 milyon 802 bin 629’ken, 2016’nın aynı döneminde yüzde 30 kayıpla 1 milyon 246 bin 490’a gerilemişti. Ancak 2017’nin ilk 8 ayına bakıldığında böyle dramatik bir düşüş olmadığı görülüyor. İlk 8 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısı 1 milyon 157 bin 823 oldu. Turizm sektörü temsilcileri Eylül ayında ise İngiltere’den gelen turist sayısında ‘artıya’ geçildiğini ifade etti.