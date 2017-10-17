Uykusuzluğun çözümü ‘mavi nokta’

Dodow adlı küçük bir cihaz, uykusuzluğa çözüm bulmaya hazırlanıyor. Yatağınızın yanına koyacağınız bu minik plastik aygıt, karanlıkta tavana mavi bir ışık yansıtıyor ve bu yuvarlak ışık nefes alış-verişini kontrol etmek üzere büyüyüp küçülüyor.

Mavi noktayı takip eden kullanıcılar, onunla senkronize bir şekilde nefes alıp verdikleri takdirde kısa bir süre içerisinde uykuya dalabiliyor. Nokta büyürken nefes almanız, küçülürken de nefes vermeniz gerekiyor.

Uykuya dalmadan önce, uykuya dalış sürenize göre cihazı en az 8 en fazla 20 dakikaya ayarlayarak mavi noktadan yardım almak mümkün.

Özellikle strese bağlı uykusuzluk problemleri için geliştirilen bu minik cihaz, yoga ve meditasyonda kullanılan nefes teknikleriyle vücudu rahatlatarak uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

Yöntem, 1 dakikada 6 tam nefes alma ve nefes verme kuralına dayanıyor. Bu sayede, vücudun stres altındayken ürettiği kortizol hormonunun salgısı düzenlenerek vücut ‘savaş ya da kaç’ modundan çıkıyor. Kişi bu sayede vücudunu uykuya hazır hale getirebiliyor.

Mavi renk ise rahatlatıcı etkisi olduğundan dolayı özel olarak kullanılmış...

Daily Mail'e konuşan bağımsız araştırmacı Dr. Neil Stanley, sağlıklı bir uyku için 3 öge olduğunu söylüyor. Birincisi, uykuya uygun; karanlık, sessiz, serin ve komforlu bir oda. İkincisi, rahatlamış bir vücut. Üçüncüsü, sakin bir zihin. Dr. Stanley, sakin bir zihnin uyku için esas olduğunu vurguluyor.

Dr. Neil Stanley mavi nokta ile ilgili şu yorumda bulundu: “Bazı insanlar meditasyon pratikleri ya da farkındalıkla doğal yoldan zihnini yatıştırabiliyor. Bazıları müzik dinliyor, bazıları da daha doğru nefes alabilmek için bir ışıktan faydalanıyor. Nefesinizi sayarak da bu gevşemeyi yakalayabilirsiniz.”

Dr. Stanley kullanıcıları uyarmayı da ihmal etmiyor: “Bu cihaz strese bağlı uyku sorunlarına, stres seviyesini düşürerek yardımcı olabilir. Ancak insomnia daha farklı bir durum ve mutlaka bir uzmanın teşhisini gerektirir. Bu insomnia için bir tedavi yöntemi değil.”

Rahatlatıcı nefes yöntemlerini öğrenerek kolayca uygulamak mümkün ancak bunun için bir cihaza ihtiyaç duyup duymadığınız tamamen size kalmış...