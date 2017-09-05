Uykularınızı kaçıracak bir lezzet: 3 kat 3 tat

Malzemeler

Tabanı için

8 adet bebe bisküvisi

1 yemek kaşığı tereyağı

Kreması için

1 paket krema

300 ml süt

1 paket vanilya

2,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

80 gr beyaz çikolata

Böğürtlen sosu için

3/4 çay bardağı su

7 adet böğürtlen

7 adet frambuaz

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1/2 çay bardağı şeker

Yapılışı

Krema için öncelikle süt ve kremayı karıştırıp dinlenmek üzere bir kenara alıyoruz. Ardından 2,5 yemek kaşığı tereyağıyla 2 yemek kaşığı unu 2 dakika kadar kavuruyoruz. Üstüne süt ve krema karışımızı yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için durmadan karıştırıyoruz. Daha sonra içine şekeri ve vanilyayı ekleyip dibi tutmasın diye 8 dakika kadar durmadan karıştırıyoruz. Ardından içine ince ince kıydığımız beyaz çikolata parçalarını ekleyip kremayı 20 dakika kadar buzdolabında bekletiyoruz.

Tatlımızın tabanını hazırlamak için bebe bisküvilerini blender’dan çekip un ufak hale getirdikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağında 2 dakika kadar kavurup soğuması için bir kenara alıyoruz. Böğürtlen sosu için suyun içine nişastamızı ekleyip karıştırıyoruz. Sonra sos için gerekli tüm malzemeyi bir tavada bir araya getirip 4 dakika kadar pişiriyoruz.

Bir kupun içine ilk olarak tereyağında kavurduğumuz bebe bisküvisini ekliyoruz. Üstüne kremamızı yerleştirip en üste de böğürtlenli sosumuzu ekledikten sonra afiyetle yiyoruz.