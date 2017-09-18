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    Uyku sıcaklığını ayarlayan yastık!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:35 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:35

    Yaz aylarında hava o kadar sıcak oluyor ki, uykuya dalmak ciddi bir probleme dönüşebiliyor. Rahat uyuyabilmek için yastığın kullanılmayan tarafını çevirmeye ve çarşafın serin kalan yerlerini bulmaya çabalıyoruz. Kışın ise tam tersi söz konusu oluyor. Yatak o kadar soğuk geliyor ki, uykuya dalmadan önce bu serin ortama alışmamız gerekiyor. Moona isimli akıllı yastık ise uyku için ideal sıcaklığı ayarlayarak hayatı daha kolay bir hale büründürüyor.

    Moona tek başına bir yastık olarak kullanılmıyor. Aksine sizin tercih ettiğiniz bir yastığın içine yerleştiriyor. Bu ufak yastık yatağın baş ucuna yerleştirilen bir ısıtma sistemine sahip. Ufak yastığın bağlı olduğu bu sistem onu ideal sıcaklığa ulaştırmak için kullanılıyor. İdeal sıcaklık ise bu akıllı yastığı kullanmaya başlamadan önce yanıtlanan sorular sayesinde belirleniyor. Başlangıçta sistem sizin verdiğiniz cevaplara uygun şekilde çalışmaya başlıyor. Ardından Moona’yı kullanmaya başladığınız ilk on gün içinde sistem sizin uyku düzeninizi takip ediyor. Buna göre yastığın ne zaman ısıtılacağı veya soğutulacağı belirlemiyor.

    Uyku sıcaklığını ayarlayan yastık

    Log.com.tr'nin haberine göre Moona ideal sıcaklığı algılayarak kullanıcılarının daha derin ve verimli bir uykuya kavuşmasını sağlıyor. Sistem bunun yanında uyanmayı da kolaylaştırıyor. Kalkmak istediğiniz saatte yapılan sıcaklık değişimiyle kullanıcılarına kendiliğinden uyanmış hissi veriyor.

    Kickstarter kampanyası başlatılan Moona’ya sahip olmak için ise 400 doları gözden çıkartmak gerekiyor.

    Etiketler: yastık , akıllı yastık , uyku
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