Uyku sıcaklığını ayarlayan yastık!

Moona tek başına bir yastık olarak kullanılmıyor. Aksine sizin tercih ettiğiniz bir yastığın içine yerleştiriyor. Bu ufak yastık yatağın baş ucuna yerleştirilen bir ısıtma sistemine sahip. Ufak yastığın bağlı olduğu bu sistem onu ideal sıcaklığa ulaştırmak için kullanılıyor. İdeal sıcaklık ise bu akıllı yastığı kullanmaya başlamadan önce yanıtlanan sorular sayesinde belirleniyor. Başlangıçta sistem sizin verdiğiniz cevaplara uygun şekilde çalışmaya başlıyor. Ardından Moona’yı kullanmaya başladığınız ilk on gün içinde sistem sizin uyku düzeninizi takip ediyor. Buna göre yastığın ne zaman ısıtılacağı veya soğutulacağı belirlemiyor.







Log.com.tr'nin haberine göre Moona ideal sıcaklığı algılayarak kullanıcılarının daha derin ve verimli bir uykuya kavuşmasını sağlıyor. Sistem bunun yanında uyanmayı da kolaylaştırıyor. Kalkmak istediğiniz saatte yapılan sıcaklık değişimiyle kullanıcılarına kendiliğinden uyanmış hissi veriyor.

Kickstarter kampanyası başlatılan Moona’ya sahip olmak için ise 400 doları gözden çıkartmak gerekiyor.