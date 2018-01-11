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    Uyku apnesi nedir?

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Uyku apnesi bir diğer adıyla bstrüktif uyku-apne sendromunun tanımı merak ediliyor. Sinir sistemindeki bir problem veya solunum yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle ortaya çıkan uyku apnesi, çeşitli şekillerde kendisini gösteriyor. Peki uyku apnesi nedir?

    Uyku apnesi apne olarak da bilinir. Uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan önemli bir hastalık. Uyku apnesi uykuda hava akımının en az 20 saniye süreyle normal değerinin %20'sine ve daha altına düşmesi ile tanımlanabilir. Uykudaki solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalır ve karbondioksit miktarı artar. Uyku apnesinin en yaygın belirtileri ani solunum duraklamaları, çok gürültülü horlamalar ve iç çekmeler olarak sayılabilir. Görülme sıklığı diyabet ve astım gibi yaygın hastalıklarla neredeyse aynıdır. Erkeklerde 40-65 yaş aralığında ve menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görülür. En önemli risk faktörü obezitedir. Küçük alt çene kemiği, küçük dil büyümesi, iri bademcikler, sarkık yumuşak damak, burun eti ve geniz eti olanlarda daha sık görülür. Kısa ve kalın ensesi olanlarda, sigara içenlerde çok sık rastlanır. Akşamları düzenli olarak alkol veya uyku ilacı kullanımı riski arttır.

    Uzun dönemde obstrüktif uyku apne sendromu, yüksek tansiyon, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği, beyin damar hastalıkları ve felç, şeker hastalığı, obezite ve hatta uykuda ani ölüm gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır.

    Ayrıca, hastaların gündüz uykululukları sosyal ve iş verimliliklerinin düşmesine, isteksiz, gergin ve sıkıntılı olmalarına yol açar. Uyku apnesi olan kişilerde trafik kazası riski 7-8 kat daha yüksektir.

    Etiketler: Uyku apnesi nedir , Uyku apnesi belirti
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