Uyku apnesi hastalığını tanıyalım!

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Obstrüktif uyku-apne sendromu ya da kısaca uyku apnesi denilen tablonun en önemli belirtisi uykuda ani solunum duraklamaları, çok gürültülü horlamalar ve iç çekmelerdir. Görülme sıklığı diyabet ve astım gibi yaygın hastalıklarla neredeyse aynı. Erkeklerde 40-65 yaş aralığında ve menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görülür. En önemli risk faktörü obezitedir. Küçük alt çene kemiği, küçük dil büyümesi, iri bademcikler, sarkık yumuşak damak, burun eti ve geniz eti olanlarda daha sık görülür. Kısa ve kalın ensesi olanlarda, sigara içenlerde çok sık rastlanır. Akşamları düzenli olarak alkol veya uyku ilacı kullanımı riski arttır.
Uzun dönemde obstrüktif uyku apne sendromu, yüksek tansiyon, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği, beyin damar hastalıkları ve felç, şeker hastalığı, obezite ve hatta uykuda ani ölüm gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır.
Ayrıca, hastaların gündüz uykululukları sosyal ve iş verimliliklerinin düşmesine, isteksiz, gergin ve sıkıntılı olmalarına yol açar.
Uyku apnesi olan kişilerde trafik kazası riski 7-8 kat daha yüksektir.
UYKU APNESİNİN BELİRTİLERİNİ KENDİNİZDE TEST EDEBİLİRSİNİZ
Gece uykuda yan odadan duyulacak kadar şiddetli horluyor musunuz?
Nefesinizin durduğu ve kükreme şeklinde gürültülü iç çekmelerle tekrar solumaya başladığınız eşiniz tarafından söyleniyor mu?
Uykudan aniden nefes açlığı veya boğulma hissi ile uyanmalarınız oluyor mu?
Gece uykuda baş, boyun ve göğüs bölgelerinizde aşırı terleme oluyor mu?
Sık idrara kalkıyor musunuz?
Genellikle sabah yataktan yorgun ve dinlenmemiş kalkıyor musunuz?
Gün içinde kendinizi aşırı bitkin, uykulu hissediyor musunuz?
Araba kullanırken, toplantılarda veya televizyon karşısında karşı konulamaz uyku atakları yaşadığınız ve hatta uyuyakaldığınız oldu mu?
Enerji ve motivasyonunuz, iş veriminiz azaldı mı?
Cinsel güçte ve arzularda azalma fark ettiniz mi?
Konsantrasyonunuz ve hafızanız zayıfladı mı, gergin ve sinirli hissediyor musunuz?
Kilolu olup, kilo verememekten şikayet ediyor musunuz?
Bu durumlardan herhangi birine evet diyorsanız, sizde de uyku apnesi riski büyük oranda var demektir! zaman kaybetmeden uyku polikliniğine başvurmanız ve gerekli görüldüğünde uyku testini yaptırmanız gerekmektedir.
arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.
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