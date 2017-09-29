Uygur Türklerine Kur'an ve seccade yasağı

Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik baskıcı uygulamalarına bir yenisi eklendi. Bir sivil toplum örgütü olan Radio Free Asia’nın bölgeden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli yetkililer, Uygur Türklerini Kur’an-ı Kerim ve seccadelerini teslim etmeye zorluyor. Teslim etmeyenlerin ağır cezalar alacağı ifade ediliyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan bir Kazak, “Yetkililer köylerde, kasabalarda Kur’anları ve seccadeleri topluyor. Her evde bir Kur’an ve seccade var” dedi.

CEZASI AĞIR

Radio Free Asia’ya konuşan Dünya Uygur Kongresi’nin sürgündeki lideri Dilşat Raşit, “Her etnik Uygur’un, Kur’anlar ve seccadeler dahil İslam’la bağlantılı, dini semboller taşıyan her nesneyi teslim etmesi yönünde bildirim aldık. Bunların gönüllü olarak verilmesi gerekiyor. Eğer yetkililer kendileri bulursa ağır cezalar olacak” dedi. Raşit, Çin polisinin duyuruları sosyal medya üzerinden yaptığını da ifade etti.

Çin, geçtiğimiz aylarda da Uygur Türklerinin Müslüman isimlerini taşımasını yasaklamıştı. Buna göre ‘sakıncalı’ bulunan isimlerden bir liste oluşturulmuş ve bu isimleri taşıyan kişilerden adlarını değiştirmeleri istenmişti.