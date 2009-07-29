(Uygun)suz sonuç

H.Deniz Çekin yazıyor

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar, yenilenen kadro, önemli eksikler ve alışılmışın dışında açılıp saçılan bir oyun anlayışı maç öncesi içimizde sıkıntı yaratıyordu.

Elimizde olumlu olarak değerlendirebileceğimiz sadece iki unsur kalmıştı. Mucizelere olan inancımız ve rakibin eski gücünde olmaması.

Ancak maçın başlamasıyla birlikte umutların hızla tükendiğine şahit olduk.

Ligimizde son yıllardaki başarısını “haddini bilen” futbol anlayışıyla elde eden Sivasspor, bu anlayışından uzaklaşınca çok kötü bir ilk yarı yaşadık.

Ne savunmada ne de hücumda bir varlık gösteremeyen temsilcimiz oyundan erken düştü.

Bu yetmez gibi 17. dakikada köşe vuruşundan gelen topta Petkoviç sinek avlayınca De Sutter’in kafası moral olarak da takımı bozdu.

Sonrasındaki 15 dakikada Boussoufa ve Chatelle’nin golleri de inançları tamamen tüketti.

Bülent hoca ikinci yarıya oyuna Kamanan ve Uğur değişiklikleri ile başladı. Maalesef oyuna katkısı da bu değişikliklerle sınırlı kaldı.

Oyuna biraz denge gelmiş gibi gözükse de bunun gerçek nedeni ev sahibi ekibin farkı yeterli görüp tempoyu düşürmesiydi.

Son on beş dakikada azıcık hareketlenince dördüncü golü, uzatmada beşinci golü buldular. Sivas’ın rakip kaleye organize olarak gittiğini göremeden maç bitti.

Bence geçen seneye göre en önemli değişiklikler savunmada Bilica’nın kaybı ve ileride top tutabilen yegane oyuncu olan Mehmet YILDIZ’ın eksikliği takımın gücünü yarı yarıya etkilemesiydi.

Hazırlık maçlarındaki başarısızlığını devam ettiren Sivasspor Şampiyonlar Ligi defterini maalesef çok erken kapattı.