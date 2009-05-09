Uygun adım, geriye marş marş

Geçen hafta Beşiktaş maçındaki akıllı futbola, bakın iyi futbol demiyorum, güvenen Aragones Denizli maçına yine Gökhan Gönül’ü stoperde, Ali Bilgin’i sağ bekte tutarak, yani aynı kadro ile çıktı.

Fakat futbol çok farketti.

Fenerbahçe vasat bir futbol ve Güiza’nın defansa çarpan şutu ile maçı 1-0 aldı.

Emrah Öner yazıyor

Aragones belki bizlere “1.74lük stoper olmaz olur mu, bak nasıl da oluyor” demeye çalışıyor fakat sağ bekte Ali Bilgin’in hücum gücünü nasıl zayıflattığını tabi ki göremiyor.

Aragones, Ali Bilgin’in sağ bekte Önder Turacı’dan iyi olduğunu biliyor fakat Mustafa Denizli, Fatih Terim gibi yani her “Büyük Hoca” gibi medyanın dikine gidip fantezi deniyor, Deniz’i, Yasin’in yanına çekmiyor, Gökhan’ı sağ bekte kullanmıyor.

Belki de tamamen Ali Bilgin’in Arap sermayesine katılması için çocuğa gaz veriyor, biz anlamıyoruz.

Tabi bütün bunların, yani bu konuşmaların, bu yorumların sebebi bu seneki yönetim olduğunu biliyoruz. Takım öyle bir hal almış ki;

Josico ve Maldonado gibi şu an Şili’de mi, yoksa Erenköy’de hamamda mı olduğunu bilmediğimiz 2 transfer yüzünden, Selçuk oyundan çıkınca üzülüyoruz, Wederson Uğur Boral’ın yerine girince seviniyoruz, Deniz oynasın istiyoruz, Emre bu takımın vazgeçilmezi diyoruz.

Lugano, Deivid, Alex, Carlos ile anlaşan bu yönetim, seneye 6+2’nin 6’sından kimseyi kesemeyeceğini ve sadece 2’sine oyuncu baktığını ya bilmiyor ya bilmemezlikten geliyor ya da hepimizle dalga geçiyor.

Hep söylediğimiz gibi, önemli olan Fenerbahçe’nin seneye hangi yabancıları transfer edeceği değil, hangi Türk oyuncularla oynayacağıdır.

Belki de Fenerbahçe transfere ilk olarak yayıncı kuruluşa, Oktay Derelioğlu’nun yerine birine alarak başlayabilir.

Eğer krizi bahane edecekler ise, Zaza’nın mirasından biraz borç alınabilir.

Maçın en önemli olay Alex’in oyuna girmesi.

Böylelikle Fenerbahçe yine en sevdiği formata büründü.

Kontra atak.

Zaten Alex girince Denizli’ye karşı hedefsiz, Semihsiz, tek forvet, kontra atak oynayan takımın maçından çok birşey bahsedemiyoruz.

İnşallah birileri Aragones’e, kupayı kaybedip Beşiktaş’ın Ligi alamaması durumunda en az 4. olması gerektiğini Türkçe’ye çevirmiştir.

Diğer maçların en önemli olayı Sivas’ın 3 puan daha vermesi ve belki de herkesin ortak fikri Lig’i vermesi.

Bence, Sivas’ın şampiyonluğu Gaziantep maçında veya İstanbul Büyükşehir maçında değil, Bülent Uygun’un Tvlere, gazetelere, dergilere çıktığı gün kaybetti.

Çünkü Anadolu’nun bağrından çıkan o mütevaziliği, o disiplini, o sentezi sen 3 büyüklerin arasına sokmaya çalıştı.

Yıllardır Trabzon’un yaptığı hatayı yaptı.

Ve 3 hafta kalmasına rağmen belki de havlu attı.

Şimdi “Lâ ilâhe illallah” deme sırası, yönetimin ve Sivas’lı taraftarın.

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