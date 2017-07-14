Uygulamalı eğitimle gençleri geleceğe hazırlıyor

Son teknoloji donanımına sahip laboratuvarları, atölyeleriyle öğrenciler, öğrenime başladıkları andan itibaren önemli üstünlükler kazanıyor.

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu 22’si ikinci öğretim olmak üzere 58 ön lisans programı ile İstanbul Üsküdar’ın merkezinde Çengelköy’de 40.000 m²’lik yerleşkesinde modern derslikleri, kütüphanesi, konferans salonu, stüdyosu ve sosyal alanları ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir.



Sektör deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilerine okurken iş dünyasıyla bağlantı kurmalarına olanak tanıyan ilişkiler sayesinde mezunları tercih edilen İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, mevcut programlarına üç yeni program ekledi: İnsan Kaynakları, İnşaat Teknolojileri, Mimari Restorasyon.



İnsan Kaynakları Programı:

Bu program; kurum ya da işletmelerde, çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin arttırılması konularında yeterli bilgilere sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunlarının, işletmelerin insan kaynakları biriminde personelin işe alım süreçlerinde kuruma yardımcı olması hedeflenmektedir.



Bu Programı bitiren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile şu lisans bölümlerine devam edebilecekler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi



İnşaat Teknolojisi

Bu program bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürütecek teknik, inşaat mühendisinin denetiminde proje çizimine yardımcı olmaktır.



Bu Programı bitiren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile şu lisans bölümlerine devam edebilecekler: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık



Mimari Restorasyon

Bu program, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işine girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim programıdır.



Bu Programı bitiren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile şu lisans bölümlerine devam edebilecekler: Çini, El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip, Tezhip (Süsleme)



Sağlık programlarında hastanelerde staj yaparak uygulamalı eğitimlerini destekleyen İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, her Programın ihtiyaç duyduğu laboratuvarları son teknoloji ile donatarak, öğrencilerinin mezun olduklarında öncelikle tercih edilmesini sağlamaktadır.



Başlıca sağlık programları şu şekilde: Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Diş Protez Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Ortopedik Protez ve Ortez, Odyometri, Diyaliz, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Perfüzyon Teknikleri, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri, Radyoterapi.



İlandır