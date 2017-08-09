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    Uygulama noktasına ayakları camda gelince...

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 12:58Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:58

    Sivas'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'de Güvenli Trafik Denetimi-4' uygulaması kapsamında uygulama noktasına ayakları camda giren şahsa emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulandı.

    Jandarma ve polis ekipleri, 'Türkiye'de Güvenli Trafik Denetimi-4' uygulaması kapsamında Sivas-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yaptı.

    Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri ile araç plakalarının mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu denetlendi.

    Ticari araçların ise takoğrafları incelenerek, sürücülerinin SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

    Ayrıca uygulamada durdurulan şoförlere bilgilendirici ve bilinçlendirici broşür dağıtıldı.

    Uygulama esnasında otomobilde ayaklarını camda kucağında çocuk ile birlikte uyuyarak seyahat eden bir şahsı gören polis ve jandarma ekipleri aracı durdurdu.

    Uykulu olduğu görülen şahsa emniyet kemeri takmadığı ve kucağında çocukla seyahat ettiği için ceza kesildi.

    Etiketler: Ayak , cam , trafik , uygulama
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