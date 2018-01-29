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    Uygulama başladı! Bir defaya mahsus ad ve soyadı değiştirilebiliyor

    ADIYAMAN (İHA)
    29.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı ek geçici 8. maddesinde yapılan değişiklikle, vatandaşlar bir defaya mahsus mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad ve soyadı değişikliği yapabiliyor.

    Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebiliyor.

    81 BAŞVURU KARARA BAĞLANDI

    Bu kapsamda, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu, 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar İl Nüfus Müdürlüğ'ne ad ve soyadı değişikliği için başvuran 81 vatandaşın başvurusunu İl İdare Kurulu'nda değerlendirerek karara bağlayıp ad ve soyadlarında gerekli düzeltmeyi yaptı.

    Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bilindiği gibi daha önceleri vatandaşlarımız isim ve soyadlarını değiştirmek veya düzeltmek için mahkemeye başvuruyordu. Ancak, son çıkan düzenleme ile ad ve soyadı kanununa aykırı olan isimlerin değiştirilmesi için, mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan bir kereye mahsus bu değişiklik nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması halinde il ve ilçe idare kurullarında alınan kararla değiştirilebileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar Adıyaman’da 81 vatandaşımız ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi için müracaatta bulunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Halen başvuruda bulunan vatandaşlarımızın başvuruları İl İdare Kurulu'nca değerlendirilerek, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadların 1 defaya mahsus değiştirilmesine devam edilmektedir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte eşi ve ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilmektedir. Söz konusu uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir” diye konuştu.

     

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    Etiketler: Yeni kimlik kartı başvurusu , nüfus cüzdanı , son dakika
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