Uygarlığın genleri Anadolu’dan çıkıyor

ALMANYA’nın Jena kentindeki Max Planc Enstitüsü, Heidelberg Akademisi ile Köln Üniversitesi’nin ortak bilimsel insanlık tarihi araştırmasının son çalışmaları, Mettmann’daki Neandertal Müzesi’nde sergileniyor.

Araştırma sonuçlarını açıklayan müzenin direktör yardımcısı Dr. Baerbel Auffermann, Avrupa halklarının Asya ve Afrika kıtasından geldiğini, Avrupa’nın kökeninin Anadolu olduğunu söyledi. “Arkeoloji ve coğrafya çalışmalarının sonuçlarına göre her Alman aynı zamanda bir Türk, Afrikalı veya İranlı” diyen Auffermann, insan medeniyetinin genleri Anadolu’dan çıkıyor” ifadesinde bulundu.

Araştırma sonuçlarında, Avrupa halkının önemli bir kısmının 7 bin yıl önce Anadolu’dan Avrupa’ya göç eden çiftçiler olduğu ifade edildi.

SERGİ 5 KASIM’A KADAR AÇIK KALACAK

‘İki Milyon Yıl Göçmenlik’ isimli sergi Düsseldorf ile Wuppertal kentleri ortasında bulunan Mettmann kentindeki Neandertal Müzesi’nde, Pazartesi günü hariç her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyaretçilere açık. 13 Mayıs’ta açılan sergi şimdiden büyük ilgi görüyor. Sergi 5 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

18.5 MİLYON KİŞİ GÖÇMEN KÖKENLİ

Çok çeşitli etnik unsurların bir arada yaşadığı Almanya’da, İstatistik Dairesi’nin 2016 yılı araştırma sonuçlarına göre 82 milyon nüfusun 18.5 milyonu göçmen kökenli. Almanya nüfusunun giderek çok kültürlü, renkli, çeşitli olması Alman toplumunun çoğunluğunu memnun ediyor. Almanya Yabancılar Kayıt Merkezi verilerine göre ülkede kayıtlı göçmen nüfusun 8.9 milyon, Alman kimliği olmayanlarla birlikte toplam yabancı sayısının ise 10 milyon olduğu tahmin ediliyor.