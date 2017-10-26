Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Uyarıları dinlemeyen Alman turist boğuldu

    Uyarıları dinlemeyen Alman turist boğuldu

    İHA
    26.10.2017 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel görevlilerinin denizin dalgalı olduğu uyarısını dikkate almayan Alman turist boğuldu.

    EŞİ ve kızıyla birlikte Manavgat’a tatile giden Alman turist Viladimir Geld (46), otel görevlilerinin denizin çok dalgalı ve tehlikeli olduğu yönündeki uyarılarına rağmen ailesiyle birlikte Evrenseki turizm bölgesinde tatil yaptıkları otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra dalgalar arasında batıp çıkmaya başlayan Geld, sahile çıkarılmasına rağmen hayatını kaybetti.
    Viladimir Geld’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Viladimir Geld’in eşi ve kızıyla birlikte Manavgat’a 1 haftalığına tatile gittiği, tatilinin yarın sona ereceği öğrenildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri