Uyarıları dinlemeyen Alman turist boğuldu

EŞİ ve kızıyla birlikte Manavgat’a tatile giden Alman turist Viladimir Geld (46), otel görevlilerinin denizin çok dalgalı ve tehlikeli olduğu yönündeki uyarılarına rağmen ailesiyle birlikte Evrenseki turizm bölgesinde tatil yaptıkları otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra dalgalar arasında batıp çıkmaya başlayan Geld, sahile çıkarılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Viladimir Geld’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Viladimir Geld’in eşi ve kızıyla birlikte Manavgat’a 1 haftalığına tatile gittiği, tatilinin yarın sona ereceği öğrenildi.