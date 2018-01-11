'UYAP'ı FETÖ'ye kaptırdık'

KANUN BAŞKA, ADALET BAŞKA

“HUKUK başkadır, kanun başkadır, adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk da kanun da toplum nezdinde hükümsüzdür. Sıkıntıdan milletimizin içini dolduran bir adalet işleyişine rıza gösteremeyiz. Geciken adalet, adalet değildir. Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi, mekanizmayı maalesef bu bir özeleştiridir, FETÖ’cülere kaptırdık. Bu ağ, orayı, o kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandı. Oradan en büyük zulmü icra ettiler.



12 TERÖRİSTİ İSTEDİLER VERDİK

(ABD’ye Fetullah Gülen’in iadesi ve Reza Zarrab davası konusunda sitem) Reza Zarrab meselesini gördünüz. Bunun hukukla bir alakası var mı? Ülkemden sene 99, kaçıp giden o malum teröristi Amerika’da besleyen kişiler, ver bize bunu dediğimizde bunu bize vermiyor. Ama bizden 12 terörist istediler, verdik. Hadi sen de bize ver deyince vermiyor. Bütün dosyaları gönderiyoruz. Hukuka zerre kadar saygıları yok. Verdikleri siyasi kararla Türkiye’ye meydan okumaya yöneliyorlar. Ben bunların kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum.



MOR BEYİN MAĞDURİYETLERİ

FETÖ’nün tuzaklarına karşı adalet teşkilatımızın gösterdiği güçlü duruş gerçekten çok önemlidir. Mor Beyin uygulaması en somut örneklerdendir. Örgüt tespit edilen terör örgütü üyelerinin suçlarını gizlemek için 11 binin üzerindeki masum insanı ateşe atmaktan çekinmedi. Farklı uygulamaların arkasına gizledikleri kodlarla masum insanları ByLock sitesine yönlendirmişlerdir. Amaçları eldeki deliller üzerinde soru işaretleri oluşturarak mücadeleyi sulandırmaktır. Bu oyun da bozulmuştur. Bu konuda çıkan mağduriyetler süratle telafi edilmektedir.



KREDİ KURULUŞLARINA TEPKİ

(Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili siyasi kararlar aldığını belirterek) Açıklanan değerlendirme sonuçlarının kesinlikle adil olmadığı bir gerçektir. Bu tür kuruluşlar ülkemizi batırmak, bitirmek, yerle yeksan etmek için adeta ellerinden geleni yapıyorlar ama nafile.”



