'Uyanın, gitmeyin ben de geleceğim'

Çift 6 yıl önce evlendi. Ancak Ali Yardım çalıştığı benzinciden de, daha sonra motokurye olarak çalıştığı lokantadan da kovuldu. Yakınlarından edinilen bilgiye göre kendini içkiye verdi. Dilek Yardım ise evlere temizliğe gitmeye başladı. Ancak Ali Yardım alkol alıyor, eşini dövüyordu. Dilek Yardım geçtiğimiz yıl boşanma davası açtı. Bir süre sonra yeniden barıştılar. Ancak Ali Yardım verdiği sözleri tutmadı, üstelik eşini bıçakladı.



POLİSE SÖYLÜYORDUM AMA BİR ŞEY YAPMIYORDU

Dilek Yardım eşine bir kez daha boşanma davası açtı. Aile mahkemesi eşi için uzaklaştırma kararı alarak iki çocuğun velayetini anneye bıraktı. Ali Yardım bu sürede defalarca eşini ve ailesini ölümle tehdit etti. Ancak aile mahkemesi haftada bir gün kızlarını görmesine izin vermişti.



Ali Yardım önceki gün iki kızını annelerinden alarak eve götürdü. Dilek Yardım saat 17.00 gibi kızlarını almak için eşini aradı. Ali Yardım iki çocuğu öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Dilek Yardım polisi aradı. Ancak Ali Yardım polisler gelene kadar, çocuklarını öldürdüğü pompalı tüfekle intihar etti.



Otopsinin ardından Elif Mina ve Miray Hira’nın cenazeleri anneleri Dilek Yardım’a teslim edildi. Cenaze aracının peşinden koşan annenin “Kızlarım nereye gidiyorsunuz. Hadi uyanın. Gitmeyin bir yere, ben de geleceğim” sözleri yürek burktu.



Yardım, “Beni sürekli tehdit ediyordu. Gelip dövüyordu. Polise söylüyordum ama bir şey yapmıyordu. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım” dedi. Kızların cenazeleri bugün Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde toprağa verilecek.





6 yıl önce evlenen Yardım çiftinin, 4 yıl önce Elif Mina ve 2 yıl önce Miray Hira ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Acılı anne kaybettiği kızlarının ardından “İki çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı” dedi.











