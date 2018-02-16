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    Uyanıklıkları yanlarına kâr kalmadı

    Mehmet İlkay ÖZER (DHA)
    16.02.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) 15 Şubat tarihinden çalışmaya başladı. Uygulamanın hayata geçtiği gün yollarda hız ihlali yapan, emniyet şeridini kullanmaya devam edenler oldu. 

    İlk günde D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu. Haliç Köprüsü çıkışı, köprü istikametinde  emniyet şeridine her 40 metrede bir konulan uyarı levhasına rağmen bazı araçlar emniyet şeridini kullandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy'de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti

    Trafikte düzenli ve güvenli akışı sağlamak amacıyla İstanbul yollarına kameralar konuldu. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) adı verilen uygulama ile trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan araçlar kameralar yardımı ile tespit edilip, ceza kesilecek.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde 'Kırmızı ışık', 'Ortalama hız', 'Park', 'Emniyet şeridi', 'Tramvay yolu', 'Ters yön', 'Yaya yolu', 'Ofset taralı alan', 'Dönüş yasağı' ve 'Mobil ihlal tespit sistemi' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır" denildi.

    Uyanıklıkları yanlarına kâr kalmadı

    Etiketler: istanbul , eds , Trafik , son dakika
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