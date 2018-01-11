Duyarlı vatandaş yarım milyonu kurtardı

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Şişli’de oturan 80 yaşındaki A.B. oldu. A.B., telefon dolandırıcısına bir poşet içinde 522 bin 700 TL’yi verdiği sırada operasyon düzenlendi. Dolandırıcı Şükrü Y. yakalanırken, paralar yaşlı kadına teslim edildi.

YAŞLI BİR KADININ ENDİŞELİ TAVIRLARLA TELEFONLA KONUŞTUĞUNU GÖRÜNCE...

Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta yaşayan bir vatandaş polisi arayarak, 'yaşlı bir kadının endişeli tavırlarla telefonla konuştuğunu, elinde bir poşet olduğunu, telefon dolandırıcılarından şüphelendiğini' söyledi.

İhbar üzerine Şişli Araştırma Büro Amirliği ekipleri kısa sürede verilen adrese gitti. Saatler 22.00’yi gösteriyordu, ihbar doğruydu. Yaşlı bir kadın cep telefonuyla konuşuyordu, elinde de bir poşet vardı.

POLİS, YAŞLI KADIN PARALARI VERİRKEN OPERASYON YAPTI

Polis, yaşlı kadını uzaktan izlemeye başladı. Bir süre sonra kadının yanına bir genç geldi. Kadın elindeki poşeti bu gence verirken polis harekete geçti. Poşeti alan genç gözaltına alındı. Poşet açıldı, içinde 522 bin 700 TL olduğu görüldü.



İşte polisin adım adım takip sonrası operasyon yaptığı an

Adının A.B. olduğu belirlenen yaşlı kadın, parayı isteyen kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyledi. Operasyonu düzenleyen polis, A.B.’ye, parayı alan kişinin gerçek polis değil, dolandırıcı olduğunu söyledi.

Parayı alan kişinin 27 yaşındaki Şükrü Y. olduğu tespit edildi. Şükrü Y., Emniyet'teki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.





'TELEFONLA SÜREKLİ BENİ YÖNLENDİRİYORDU'

Duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla dolandırılmaktan son anda kurtarılan A.B. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Birkaç gün önce evimde oturuyordum. Telefon çaldı, açtım. Karşımdaki sesi tanımıyordum. Polis olduğunu söyledi. Hesabımdaki parayla terör örgütüne yardım ettiğimi, operasyon düzenleyeceklerini söylüyordu. Paraları çekerek kendisine vermem gerektiğini söylüyordu. Beni dışarı çıkararak siyah bir telefon verdi. Bu telefondan arayacağını söyledi. Banka kartımın şifresini sordu. Ben de söyledim. Bankadan parayı çektim. Beni aradı, parayla birlikte sokağa çıkmamı istedi. Ben de çıktım. Beni sürekli cep telefonuyla konuşarak yönlendiriyordu. Daha sonra yanıma geldi, ben de parayı verdim."