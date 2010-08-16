Uyanık Erkan ve Süper-Lig-TV?

Sivasspor...

Gaziantepspor...

Kasımpaşa...

Gençlerbirliği...

Ankaragücü...

Antalyaspor...

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Cumartesi ve Pazar günü ekranlara taşınan Süper Lig'in süper takımları...

Diğer takımlardan farkı nedir diye soracaksınız?

Hemen açıklayayım...

Göğüs reklamı olmadan mücadele ettiler...

Lig'in planlaması, pazarlaması ve takımlara geri dönüşü nasıl yapılıyor anlamış değilim...

Türkcell, Süper Lig'in isim hakkını Spor Toto'ya kaptırınca takımlar adeta reklamsız kaldı...

Bugün T.F.F. çıkıp şunu diyebilir, takımların mağduriyetini gidereceğiz...

Maddi anlamda hiç kayıpları olmayacak...

Bu söylem yapılan pazarlama stratejisini kurtarmaz...

Büyük bir zamanlama hatası...

Eğer gerçekten Süpersek o takımların göğüslerinde reklam olacak...

Boş olmayacak!

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Gelelim ekranda yaşanan rezalete...

Lig TV skandal derecesinde bir yayın akışıyla Cumartesi ve Pazar gecesi futbol keyfini zehir etti...

Galatasaray, Sivas deplasmanında oynuyor. Maç bitiş düdüğü geldiğinde Bucaspor - Beşiktaş maçının başlamasına 5 dakika kalmış...

Beşiktaş'ın maç önü gelişme bilgileri ekranda yok...

İlk onbirler merak konusu...

Kim ne demiş, son durumlar neler haberdar değiliz...

Olamıyoruz...

Keza Galatasaray'ın maç sonrası sıcağı sıcağına görüntüleri yok...

Rijkaard bir çılgınlık yaparak maçın hakemine saldırsa kimse göremeyecek...

Tam anlamıyla skandal ötesi bir yayın akışı...

Madem her maç için yayın sözü verildi. Doğru bir planlama ile verilsin...

Her takımın maçlarını ayrı kanaldan verin sizde rahatlayın ekrandakilerde...

İlla izleyicileri komaya mı sokmak lazım?

Tek tek takımların maçlarında satıldığını düşünürsek, taraftara yapılan ayıptır...

Yayında yaşanan aksaklık talihsizlik olarak değerlendirilebilir...

Eleştirim kesinlikle ona değil...

Ama yayın akışında yaşananların hesabını kim verecek merak ediyorum...

Eskişehir - Kasımpaşa maçında yaşanan elektrik kesintisi ya Sivasspor - Galatasaray maçında yaşansaydı ne olacaktı?

Bucaspor - Beşiktaş maçını izlemeyecek miydik?

Allah'a dua edelim böylesine bir talihsizlik(!) yaşamadık...

Cumartesi böyle bir hata yaptınız diyelim...

Neden bir sonraki gün aynı hatayı tekrarlıyorsunuz?

Ankaragücü - Trabzonspor maçının bitiminden itibaren Fenerbahçe - M.Park Antalyaspor maçına bağlanılıyor...

Nasıl bir cesaret, nasıl bir strateji ile hareket ediliyor merak ediyorum...

"Paranla rezil olmak" tamda böyle olsa gerek!

Vallahi helal olsun!



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Bucasporlu Erkan…

Uyanık çocuk…

Sanki onu milyonlar izlemiyormuşçasına topu çeyrek dairenin dışına koyarak iki kez köşe vuruşu kullandı…

Diyelim kural hakem tarafından görülmediği için maç esnasında es geçildi…

Gol olsada yapacak hiç bir şey yok!

Peki, tüm izleyenlerin ekrandan “hakem nasıl görmüyor” isyanına T.F.F. nasıl bir tavır alacak?

Erkan bir karışın hesabını yaparak hakemi milyonlarca izleyenin gözünde küçük düşürmeyi göze alıyor…

Cezası?

Görüntüler ortada…

T.F.F.’ye önerim Erkan’a gereken PARA cezası verilsin…

O ceza da Hakemlerin Derneğine bağışlansın…

Hakemlere önerim de sakın Erkan’ın yanına kar bırakmayın…

Olayın takipçisi olun!