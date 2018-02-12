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    UXistanbul’un dördüncüsü için geri sayım

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı UXistanbul, 20 Şubat’ta dördüncü kez profesyonellerle buluşacak. Servis tasarımı konusuna odaklanacak etkinliğin keynote konuşmacıları arasında Facebook ve IBM’de görev yapmakta olan yöneticiler de bulunuyor.

    UXservices tarafından düzenlenen, bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul’un dördüncüsü, 20 Şubat’ta The Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da alanlarının önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanan etkinliğin teması ise “Servis tasarımı”. 

    Kapsamlı içeriği ile gün boyunca devam edecek olan UXistanbul’un bu yılki keynote konuşmacıları arasında Designit Stratejik Tasarım Direktörü Alex Nisbett, Facebook VR Ürün Tasarımcısı Katya Kostyukova, IBM Servis Tasarımı Programı Direktörü Peter Fossick ve idean Tasarım Odaklı Organizasyonlar Yöneticisi Oli Shaw yer alıyor. 

    Etkinlikte ayrıca, aralarında Hopi Ürün Geliştirme ve CX/UX Tasarımı Yöneticisi Hüseyin Kıran, IBM iX Kıdemli Etkileşim Tasarımcısı İlke Savran ve Selectel Kıdemli Ürün Yöneticisi Nikita Efimov’un da bulunduğu profesyoneller konuşmacı olarak sahne alacak. Paralel olarak gerçekleşecek üç workshop’u ise Garanti Tasarım Yöneticisi Aras Bilgen, n11.com UX ve İçerik Yöneticisi Nilay Ocak, Selectel’den Nikita Efimov ile UXPressia’dan Yuri Vedenin yönetecek.

    Etiketler: UXistanbul , facebook , ibm
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