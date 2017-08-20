Üvey kardeşini sollayacak!

FRANSIZ PSA Grubu’nun mart ayında Alman Opel’i 2.2 milyar Euro’ya bünyesine katmasıyla Citroen ve DS’ten sonra yeni bir kardeşe daha sahip olan Peugeot, Türkiye’de hedeflerini yükseltti. Öz kardeşleri Citroen ve DS ile son dönemde hem model hem de çizgi olarak tamamen ayrışan Peugeot, üvey kardeşi Opel ile stratejilerinin ve farklılaşmalarının nasıl olacağını ise henüz bilmiyor. Bu konuda Opel yönetiminin 100 gün içerisinde iş planlarını sunacağını kaydeden Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet, “Kuşkusuz her markanın kendi hedeflemesi ve stratejileri olacak. İşbirliğinin özellikle tasarım, ürün geliştirme, Ar-Ge, lojistik ve satın alma gibi alanlarda katma değer yaratacağı söylenebilir. Ama yönetimsel yapı ve rekabetin henüz Türkiye’de nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim biz önemli bir çıkıştayız. Bu yıl 40 bin adetlik satışı aşmayı hedefliyoruz. 2020 hedefimiz ise yüzde 6’lık pazar payı. Bu da 60 bin adedin üzerinde bir satış anlamına geliyor. Zaten bu rakama ulaştığımızda rakibimiz Opel’i geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

10 AYDA 5 BİN SATTI

Türkiye’de satışa sunulan yeni 5008’in lansmanı öncesi sorularımızı yanıtlayan Pernet şunları söyledi: “Peugeot Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir çıkışta. Avrupa’da yılın otomobili seçilen 3008 modeliyle tamamen yeni bir döneme girdik. 3008 markanın yeni yüzünü temsil ediyor. 17-18 yıl önce 206 ile küçük sınıfta yaşanan çıkışın benzerini şu anda yeni 3008 ile SUV sınıfında yaşıyoruz. Bu model Türk tüketicileri tarafından da çok beğenildi. Ekim ayındaki lansmanından bugüne 5 bin adedin üzerinde 3008 satışı gerçekleştirdik. Peugeot markasının, orta segment pazarda ‘En Premium Marka’ olma hedefine ulaşması adına önemli bir model. Şimdi yeni 5008 ile hem premium marka hedefimizde önemli bir adım daha atıyoruz hem de SUV sınıfındaki çıkışımı devam ettiriyoruz.”

FİLO ORANI DÜŞÜYOR

Türkiye’de ilk 7 ay sonunda yüzde 2.8 daralan pazarda satışlarını yüzde 11.7 artırdıklarını kaydeden Pernet, “19 bin 600 adetlik satışla temmuz ayı sonunda pazar payımızı da 0.6 puan artırarak yüzde 4.1’e çıkardık. Bu yıl 40 bin adedi, 2020’de ise yüzde 6 pazar payıyla 60 bin adedi aşmayı planlıyoruz” dedi. Pernet, Peugeot’nun SUV sınıfındaki çıkışının geleneksel modellerine de yansıyacağını belirterek, küçük ve orta sınıftaki (208, 308) başarılı modellerinin de SUV modellerindeki başarıya ve çizgiye aynı şekilde ulaşacağını söyledi. Peugeot’nun 301 modeliyle Türkiye’de filo satışlarında önemli bir gücünün olduğunun da altını çizen Pernet, “301 filo satışlarının da desteği ile en çok satan modelimiz. İkinci sırada Partner, üçüncü sırada 3008 bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda SUV segmenti satışların bel kemiği olacak. Zaten satışlarda filo oranının yüzde 70’lere ulaşması pek istediğimiz bir sonuç değildi. Yeni 3008 ve 5008 ile bu oranlar hızla düşüyor. Bugün filo oranları yüzde 40’a inerken, perakende satış yüzde 60’a çıktı. Bunda da 3008’in büyük etkisi var. 3008’in perakende satış oranı yüzde 80” diye konuştu.

6 BİN NÜFUSTAN 20 MİLYONA

2 yıl önce Fransız PSA Grubu’nun futbol takımı Sochaux’un başkanlığından Türkiye’ye Peugeot Genel Müdürü olarak atanan Laurent Pernet, ailecek Türkiye’ye çok alışmış. 6 bin nüfuslu Sochaux’tan 20 milyon nüfuslu bir şehre gelmelerine ilk etapta zor adapte olduklarını söyleyen Pernet, “Sessiz sakin bir yerden, 24 saat yaşayan bir şehre gelmek önce zordu. Ama şimdi hem eşim hem de bu yıl üniversiteye başlayacak kızım çok sevdi” dedi. Türkiye’ye gelirken 3 yıllık kontrat yaptıklarını ve buna göre 1 yılı kaldığını belirten Pernet, kendisine kalsa biraz daha uzatmak istediğini de söylüyor. Pernet, “Benim en büyük şansım Türkiye’deki görevime başladıktan sonra Peugeot’nun tüm dünyada yeniden çıkışa geçmesi oldu. 2008, 3008 ve şimdi 5008 ile Türkiye’de tarihi satışa koşuyoruz. Bu benim büyük şansım oldu. Peugeot Türkiye’de lig atlayacak” yorumunu yaptı. Pernet, Sochaux’un başkanı olduğunda futbol takımının küme düşme şansızlığını yaşamıştı. Böylece Türkiye ile şansızlığını da kırmış oldu.

YENİ 5008, 153 BİN TL’YE EYLÜLDE TÜRKİYE’DE PODYUMA ÇIKACAK

PEUGEOT’nun son dönemde Avrupa ve Türkiye pazarında hızla büyümesinin nedeni yeni SUV stratejisi oldu. MPV görünümlü modellerini baştan yaratarak SUV’a çeviren Fransız marka ilk önce geçtiğimiz ağustos ayında 2008’i Türkiye’de satışa sundu ve kısa sürede yüzde 10’lık pazar payına ulaştı. Ama asıl çıkışı büyük beğeni toplayan yeni 3008’i satışa sunmasıyla yaşadı. Peugeot, şimdi de yeni 5008 ile hem SUV pazarındaki iddiasını hem de premium marka algısını artırmayı hedefliyor. 153 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla eylül ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak yeni 5008, 2’si benzinli 2’si dizel olmak üzere 4 farklı tam otomatik şanzımanlı motor tipine sahip. Dört farklı donanım seviyesinin bulunduğu araçta, Active ve Allure temel donanım paketlerinin yanı sıra markanın son birkaç yıldır sürdürmekte olduğu üst gam stratejisini oluşturan GT Line ve GT versiyonları da ürün gamında yerlerini alacak. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet, yeni 5008’in 3008 sonrasında SUV ürün gamını tamamlayan son model olduğunu belirterek, “Yıllık 15 bin adetlik bir pazarda yüzde 20 pazar payı ile ilk 3 marka arasında podyumda olmak ve yılda 3 bin adet ve üzeri satış yapmayı planlıyoruz. Kiralama firmalarının da 5008 modeline ilgi göstereceklerini düşünüyoruz” dedi.