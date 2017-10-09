Üvey anneye taciz iddiasına tutuklama

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Olay, merkez Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Yuvallak Dede Caddesi’ndeki evdeÿmeydana geldi.
Ertuğrul E. iddiaya göre, üvey annesi Azeri Güler M.’ye evde bulunduğu sırada sözlü ve fiziki tacizde bulundu.
Güler M.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertuğrul E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.