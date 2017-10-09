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    Üvey anneye taciz iddiasına tutuklama

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Kayseri'de üvey annesi 41 yaşındaki Güler M.’ye sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki Ertuğrul E. tutuklandı.

    Olay, merkez Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Yuvallak Dede Caddesi’ndeki evdeÿmeydana geldi.

    Ertuğrul E. iddiaya göre, üvey annesi Azeri Güler M.’ye evde bulunduğu sırada sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

    Güler M.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertuğrul E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Etiketler: Üvey anne , taciz , Kayseri
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