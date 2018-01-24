UÜ Ziraat Fakültesi en başarılı fakülte ödülünü aldı

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3. Nesil Üniversite vizyonuyla sadece akademik eğitim veren bir yükseköğretim kurumunun ötesine geçme hedefine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerlediklerini, uluslararası açılımlar, teknolojik ve fiziki yatırımlarla birlikte daha çok bilimsel projeyi hayata geçirebilen farklı bir Uludağ Üniversitesi kimliğini birlikte şekillendirdiklerini söyledi.

Eğitim kalitesinde, fiziksel mekanların kalitesinin de belirleyici bir etken olduğunu belirten Ulcay, üniversite olarak bu anlamda çok önemli fiziksel ve teknolojik yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, “Ancak nitelikli üniversiteler öncelikle nitelikli akademisyenlerle; bu da başarının teşvik ve taltif edildiği bir iklimle mümkün. Bu anlamda, öğretim üyelerimizin çalışmalarına ve gelişimine destek verirken, başarının teşvik edilmesi ve objektif kriterler ışığında mesleki yükselmenin önünün açılmasını çok önemli olarak görüyoruz” dedi.

ONLINE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizde, ulusal ve uluslararası üniversite sıralama sistemlerinde yer alan sorulardan derleyerek oluşturduğumuz online akademik performans değerlendirme ölçümüyle eğitim, araştırma ve yayın alanlarındaki çalışmalarınızın takibiyle birlikte, gerek bireysel gerek bölümler gerekse de fakülteler bazında ilerleme süreçlerimizi somut verilerle ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Rektör Ulcay, “Bu çalışma her yıl devam edecek olup, akademisyenlerimizin bireysel, bölüm ve fakülte bazlı gelişimleri, kendi üniversitemiz içinizde izleme ve diğer kurumlarla karşılaştırma imkânı verecek. Her akademisyenimizde kendi durumunu yıllara bağlı olarak izleme imkânına sahip olacak. Bu değerlendirmeler ışığında da YÖK tarafından Türkiye’deki 15 araştırma üniversitesinden biri olarak belirlenen Uludağ Üniversitesi’ni gelecek hedeflerine taşıyacak arkadaşlarımızı, bulundukları bölümleri ve fakültelerini de bugün ödüllendireceğiz” diye konuştu.

Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetine sunulacak bilgileri üretirken, bunları hayatın içine adapte etmek gerektiğine dikkat çeken Rektör Ulcay, Uludağ Üniversitesi olarak bilgiden üretime, üretimden ekonomiye mottosunun temelini bu anlayışın oluşturduğunu söyledi. Dünyada yoğun bir rekabet yaşanırken, yükseköğretim alanında da yenilikçi ve proaktif bir yaklaşım ortaya koyamayan üniversitelerin sürdürülebilirliğini sağlamasının çok zor olduğunu anlatan Ulcay, bunun göstergesinin ise yayın, proje ve patent üretmek olduğunu, tüm bu faaliyetlerin ticarileşmesinin de ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

Uludağ Üniversitesi akademisyenleri olarak ses getiren uluslararası projelere imza atmak ve uluslararası proje teşviklerinden daha fazla yararlanmak gerektiğini belirten Ulcay, “Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda akademik performans değerlendirme ölçüm sisteminde iyileştirmeleri yerine getiriyoruz. Birkaç hafta içinde 2017 yılı akademik performans değerlendirmesine başlıyoruz. 2016 yılı değerlendirmesine katılım yüzde 75 oranında gerçekleşmiştir. 2017 yılı değerlendirmesine daha doğru bir sonuç için yüzde 100 katılımı sizlerden bekliyoruz” dedi.

ÖDÜLLER

Törende daha sonra, en çok bilimsel çalışma yapan akademisyen, bölüm ve fakültelere ödülleri verildi. Buna göre, en çok bilimsel çalışma puanını Ziraat Fakültesi aldı. Ayrıca, 14 bölümün birincileriyle en fazla puan alan 66 akademisyene ödül ve plaketleri verildi. Online akademik performans değerlendirme ölçümü verilerince yapılan puanlamalar sonucunda, bölümünde birinci olan akademisyenlere ulusal veya uluslararası kongre katılım desteği; fakülte içerisinde en yüksek puanı alan bölümlere puanlarına bağlı olarak belli miktarda alt yapı projesi; en başarılı bulunan ziraat fakültesine de 300 bin lira alt yapı projesi desteği sağlanacak.