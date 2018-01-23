UÜ yurtdışında yüksek lisans sınavı yapacak

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Araştırma Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporunu hazırlayan genç akademisyenlerle bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenbergerin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, genç akademisyenlerin daha fazla okuduğunu ve araştırdığını söyledi.

YÖK tarafından 15 Araştırma Üniversitesi arasına alınan Uludağ Üniversitesi’nin bu alanda çalışmalarını ilerletebilmesi adına her kesimden bilim insanıyla buluşacaklarını ve fikir alışverişi gerçekleştireceklerini belirten Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Fikirleriniz bizlere yol gösterecek. Sizin görüşlerinize değer vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Önerileriniz sonucunda ortaya çıkacak projeleri değerlendireceğiz. Sizler daha fazla okumak ve yazmak zorunda olan kimselersiniz. Daha fazla üretmeniz gerekiyor. Üniversitemizin geleceği sizler olacaksınız. Yönetim olarak 40 yaşın altındaki akademisyenlere özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu akademik yapının en gençleri olarak, bu üniversiteye veya farklı bir üniversiteye gittiğinizde bile oranın işleyişine katkı koyabilecek kimselersiniz. Dolayısıyla burada bulunduğunuz müddetçe Türk akademik hayatına katkı koymanızı ülke insanı ve üniversite yöneticisi olarak bekliyoruz” diye konuştu.

HEDEF 10 BİN YABANCI ÖĞRENCİ

Dünya kriterlerine göre araştırma üniversitelerinin lisansüstü öğrenci sayısının lisans öğrencilerinden çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Rektör Ulcay, Türkiye’de bu oranı yakalayan üniversitenin yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Uludağ Üniversitesi’nde 44 bin civarında lisans öğrencisi bulunduğunu belirten Ulcay, “Lisansüstü öğrenci sayımız ise 8 bin 800 civarında. Hedefimiz 10 bin yüksek lisans öğrenci sayısına ulaşmak. Muhtemelen bu rakamı da geçeceğiz. Çünkü bu sene yurtdışında da yüksek lisans ve doktora sınavlarını yapacağız. 20 ülkeye gideceğiz. Türkiye’de ilk defa bir üniversite lisansüstü sınavını da yurtdışında ve onların diliyle yapacak. Geçtiğimiz yıl gittiğimiz ülkelerin dilinde lisans sınavı yaptık. Bu yıl ilk kez lisansüstü sınavını yapacağız ve yine onların dilinde yapacağız. İlk kez olduğu için belki çok büyük bir sayı gelmez. Ancak yine de bir şekilde başlatmış olacağız. Öğrenciler Türkiye’ye geldiğinde bizim ULUTÖMER Merkezinde Türkçe öğrenecek ve eğitimlerine devam edecek” dedi.

Hedeflerinin Türkiyenin ilk 10 üniversitesi arasına girmek olduğunu belirten Rektör Ulcay, dünya sıralamasında ise ilk bin üniversite arasında yer almayı istediklerini kaydetti. Toplantıya katılan akademisyenler, Uludağ Üniversitesinin 2017 Araştırma Raporunu hazırlamak üzere çalışmalara başladı.