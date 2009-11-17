UtanmÄ±yorsunuz deÄŸil mi?

â€˜Ama yine de F.BahÃ§e'den ya da Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ã¶zÃ¼r dilemem. Biz SaraÃ§oÄŸlu'nda Ã§ok tatsÄ±z olaylar yaÅŸadÄ±k. Onlar Ã¶zÃ¼r diledi mi?â€™ â€“ Adnan Polat (Galatasaray BaÅŸkanÄ± Abdi Ä°pekÃ§iâ€™deki Basketbol maÃ§Ä±ndan sonra aynÄ± demeÃ§te hem soruyor hem cevaplÄ±yor)Â

Bu iÅŸ artÄ±k kabak tadÄ± vermedi mi? Verdi. Ã‡oktan verdi de, uzatmalarÄ± oynuyoruz. BaÅŸÄ±mÄ±za gelecek bÃ¼yÃ¼k felakete doÄŸru emin adÄ±mlarla gidiyoruz, herkes altÄ±na dinamit Ã¼stÃ¼ne benzin attÄ±ÄŸÄ± bir ateÅŸin etrafÄ±nda korkusuzca ve inatla dÃ¶nÃ¼p duruyor.Â Â

Futbolsuz haftayÄ± Kitap FuarÄ±â€™ndan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°slam Ã‡upi Ã¼stadÄ±n doyumsuz yazÄ±larÄ±yla renklendirelim, o duygusallÄ±ÄŸÄ±, bu satÄ±rlara taÅŸÄ±yalÄ±m, spor dÃ¼nyamÄ±zÄ± kirletenlerden bir hafta da olsa uzak olalÄ±m derken Pazar akÅŸamÄ± bu kez basketbol maÃ§Ä±nda yakalandÄ±k.Â

DoÄŸrusu uzun zamandÄ±r izlediÄŸimiz en gÃ¼zel basketbol maÃ§larÄ±ndan birisiydi Abdi Ä°pekÃ§iâ€™deki Galatasaray â€“ FenerbahÃ§e derbis

Edip Uras yazÄ±yor

i. MaÃ§Ä±n berabere biten normal sÃ¼resi sonunda ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±verdi. Sahaya inen insan mÃ¼sveddeleri, salona indirilen yabancÄ± maddeler, iÃ§eri kaÃ§Ä±ÅŸan basketbolcular, yine olay yine olay yine olay. Uzatmalar sonunda Galatasaray maÃ§Ä± aldÄ± ama biz televizyonlarÄ± baÅŸÄ±nda dakikalarca saÃ§ma sapan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve konuÅŸmalara maruz kalarak zehirlendik. FenerbahÃ§eâ€™li basketbolcular Ã¼zerilerine yaÄŸan maddelerden kaÃ§arak soyunma odasÄ±na gittikten az sonra Galatasaray Basketbol Åžubesi â€˜sorumlusuâ€™ olduÄŸu sÃ¶ylenen zat, Ã§Ä±kan olaylardan bir bayanÄ±n sorumlu olduÄŸunu sÃ¶yledi. Biz buna bir tarafÄ±mÄ±zla gÃ¼lerken ertesi gÃ¼n bir baktÄ±k Galatasaray KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n resmi aÃ§Ä±klamasÄ±nda aynÄ± ifadeler yer alÄ±yor. Daha da ilginci hiÃ§bir zaman yayÄ±na girmemiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ referans verilerek salondaki iÄŸrenÃ§lik Ã¶rtbas edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.Â Â

ArtÄ±k ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmekte hepimiz serbestiz: Galatasaray BaÅŸkanÄ± Adnan Polat, KadÄ±kÃ¶yâ€™de FenerbahÃ§eâ€™ye â€˜yineâ€™ yenilmenin camiasÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± tepkiyi ortaya yÄ±rtÄ±k Ã§uvaldan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi fÄ±rlatÄ±lan Ã¼Ã§ sene Ã¶ncenin sinkaflÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile baÅŸka yÃ¶ne kanalize ettikten sonra, kendi salonunda Ã§Ä±kan olaylarÄ± dudaklarÄ±nda gÃ¼lÃ¼mseme ile izledikten sonra orada da suÃ§u karÅŸÄ± tarafa atma niyetinde. TribÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼p parmak iÅŸaretini yapan kendini bilmez kadÄ±nÄ±n koca salonu tahrik etmesi ne kadar saÃ§ma geliyorsa da, kulÃ¼beye koÅŸarak seÄŸirten hayvanÄ±n (hayvanlardan Ã¶zÃ¼r dileyerek) o kadÄ±nÄ± gÃ¶remeyeceÄŸi bir aÃ§Ä±dan gelmesi de ayrÄ± bir olay. SonuÃ§: Galatasaray bu konuda sÄ±nÄ±fta kaldÄ±, daha Ã¶nceki defalar olduÄŸu gibi: bir kez daha.Â Â

Åžimdi gelelim FenerbahÃ§eâ€™ye. KadÄ±kÃ¶yâ€™deki maÃ§ta Ã§Ä±kan olaylarla ilgili olarak sahaya yabancÄ± madde atanlarÄ± (ikisi kombine sahibi olmak Ã¼zere) tesbit ederek savcÄ±lÄ±ÄŸa bildirdiklerini resmi sitelerinden duyurdular. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler eski bile olsa kendi televizyonlarÄ±nda program yapan bir ÅŸahsÄ±n konuÄŸun yaptÄ±ÄŸÄ± terbiyesizliÄŸe ortak olmasÄ±ndan dolayÄ± en azÄ±ndan kamuoyu Ã¶nÃ¼nde uyarÄ±lmasÄ± veya iÅŸine son verilmesi gerekirdi, FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±nda en azÄ±ndan tutarlÄ±lÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan buna yer verilmeliydi. DÃ¼n akÅŸam her iki kulÃ¼bÃ¼n internet sitelerindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ÅŸÃ¶yleydi: FenerbahÃ§eâ€™de maÃ§Ä±n sonucu bile yazmÄ±yordu, sadece olaylar vardÄ±, Galatasaray sitesi olaylara bir satÄ±r bile ayÄ±rmamÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¶nelim KadÄ±kÃ¶yâ€™deki maÃ§a: gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ters ama aynÄ±ydÄ±, yani kÄ±saca: al birini vur Ã¶tekine.Â Â

KoltuklarÄ±nÄ± ve nÃ¼fuzlarÄ±nÄ± korumak adÄ±na bu iki kulÃ¼bÃ¼n yÃ¶netici koltuklarÄ±nda oturanlarÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi sorumsuzluklar, medyanÄ±n rating uÄŸruna demeÃ§leri Ã§oÄŸu zaman Ã§arpÄ±tarak yayÄ±nlamadaki Ä±srarÄ±, devletin spordan sorumlu olmasÄ± gereken bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gitgide kÃ¶tÃ¼ye giden bu sidik yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmamaktaki Ä±srarÄ±, hepsi hepsi, bu Ã¼lkede spor ve rekabet adÄ±na ne kaldÄ±ysa mezara giderken iÃ§ine koyduÄŸumuz tabutun Ã§ivileri gibiler. Bu iÄŸrenÃ§liÄŸin parÃ§asÄ± olan herkes haylaz liseliler gibi okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n gelip kulaklarÄ±ndan tutarak falakaya yatÄ±rÄ±lmayÄ± bekliyorlar, daha Ã¶nce yaramazlÄ±klarÄ± bitmeyecek, artarak devam edecek.Â

Burdan hareketle KadÄ±kÃ¶y ve Abdi Ä°pekÃ§iâ€™deki maÃ§lardaki tribÃ¼nlere bakÄ±nca ÅŸunu da gÃ¶zlemlemek gerek, TÃ¼rkiyeâ€™nin nÃ¼fus patlamasÄ± ile ilgili sorunu yakÄ±nda ortadan kalkacak: insan nÃ¼fusumuz gitgide azalÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼.