Utanmadan bir de DNA testi istedi

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda dün sabah yaşanan olayın ardından gözaltına baba Güleryüz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Güleryüz, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda daha önceki ifadelerini tekrar eden Güleryüz, olaylara eşinin neden olduğunu savundu.

"DNA TESTİ İSTİYORUM"

Kendisinin senelerdir doldurulduğunu savunan cani baba Güleryüz, "Çocuklarıma ve Sefer Güleryüz'e DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklarımın benden olmadığını düşünüyorum. Ağabeyim Mustafa Güleryüz bana daha önce 'Çocuklarını kes, hacının kapısının önüne at' dedi. Hacı dediğimiz de amcamdır. Ekleyeceğim bir husus yoktur." ifadelerini kullandı.

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olay yeri inceleme ve kolluk tutanağına, adli rapor ile dosya kapsamına göre şüpheli Güleryüz'ün, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

OLAY

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda dün sabah saatlerinde baba Arslan Güleryüz, çekiç ve bıçakla 2 oğlunu öldürüp 1 oğlunu da yaraladığı iddiasıyla Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de yakalanmıştı. Şüpheli Güleryüz emniyetteki işlemlerinin ardından, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.