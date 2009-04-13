Utanıyorum sizlerden…

Adnan Polat başkanlık görevini Özkan Canaydın’dan devraldığı zaman önceleri pek bir şey anlamamıştık. Hazretleri ilk iş olarak Feldkamp’ı kovmuş, yerine de Cevat Güler hocayı getirmişti. Anlık bir doping etkisi olan bu hamlenin devamında da, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ile koalisyon kurmuştu. Yıldırım Demirören de “F.Bahçe şampiyon olacağına G.Saray olsun” diyecek kadar yemişti zokayı.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Bu sezon da geçen yıl uyguladığı senaryonun aynısını uygulamaya kalktı. Öncelikle kritik Bordo maçı öncesi Skibbe’yi kovarak yerine Bülent Korkmaz’ı getirerek kendi paçasını kurtarıp genç ve tecrübesiz hocayı kurtların önüne attı. Kendisi de görevini başarıyla yapmış biri gibi taca çıktı. İşin garibi Bülent Korkmaz’ın göreve başlamadan önce Lincoln’e sıcak bakmadığı da biliniyordu. Bu konuyu hala anlayabilmiş değilim. Daha sonra da para bitince Federasyon Başkanı’ndan para dilendi. Alamayınca da federasyona düşman kesildi biranda. Basın toplantıları filan düzenledi, hakemleri puanlarını çalmakla suçladı. Halbu ki, objektif gözle baktığımızda ise tam tersine, hakemlerin 3 büyüklerin içinde en fazla G.Saray’ı kolladığı görülür.

Daha sonra da geçen sezon Yıldırım Demirören ile kurduğu birlikteliğin aynısını bu sefer Aziz Yıldırım ile kurdu. İlk kez maç öncesi F.Bahçe’li yöneticilere centilmence yaklaştı, kapıda karşıladı, olması gereken gibi davrandı. Maç sonrasında da o boğuk mekanik sesiyle F.Bahçe camiasına en ufak bir eleştiri getirmeden hakemi ve federasyonu iki takımın da önünü kesmekle suçladı. Federasyon ile ilgili bir soru sorulunca da, “Ne Federasyon Başkanı yaaaa” diyerek hiç sallamadığını gösterdi. Ne olur Sayın Polat, “Kim kimin önünü kesiyor açıklayınız lütfen.” Beşiktaş mı, Sivas mı ? Öyle lafı ağzınızda yuvarlamadan birilerini suçlayacaksanız adam gibi delikanlı gibi suçlayınız. Kendi başarısızlıklarınızı, hatalarınızı örtbas etmek için satranç oynar gibi Frenk hamleleri yapmayınız.

Başkan böyle olunca futbolcuların başka türlü davranması düşünülemezdi. Önce Sabri ile Lugano çıktı sahneye. El, kol, küfür, çirkeflik, itiraz ne hüneri varsa sergiledi yerli olan. Diğeri ise daha profesyonelce doğradı rakiplerini. Bizler de zavallı Fırat Aydınus’u sorumlu tutuyoruz niye bu ikisini atmadın diye. Sahaya çıkan futbolcular eğer iyi niyetli değilse hangi hakem başarılı olabilir ki ?

Bu ne hırs, bu ne kin Sabri Efendi ? Önceki hayatında cellat mıydın sen Lugano ? Biriniz rakibin gırtlağına sarılıyorsunuz, biriniz arkadan rakibin omurilik soğanına kafayı yapıştırıyorsunuz? Ya diğerlerine ne demeli ? Ağız dolusu küfür etmeyen futbolcu var mıydı acaba sahada ? Ne kadar haince girdiniz rakiplerinize, farkında mısınız ? Utanmıyor musunuz sizi izleyen, sizi örnek alan çoluk çocuktan, temsil ettiğiniz misyondan ? O seyirciler boks-karate maçına gelmediler ki, futbol seyretmek için para verdiler. Siz sağduyulu davranıp futbol oynamalıydınız ki, seyirciler de sakin olsunlar. Aldığınız ücretleri maç başına bölseniz, bir asgari ücretlinin yıllarca maaşına denk düşer, bir anda emek hırsızlığı da yaptınız.

Maç bitmiş, ortada 4 kırmızı kart var. Kamptan kaçan Don Juan Batuhan’a örnek gösterdiğimiz Arda Efendi esip gürlüyor ! “Biz” ile başlayan cümleler kuruyor. Sanki maç sonunda Semih’in gırtlağını sol eliyle tutup, sağ eliyle kroşe indiren başkasıymış gibi, “Biz abimize küfür etmeyiz, o küfür ederse gerekeni yaparız” diyerek yaptıklarına kılıf hazırlıyor. Yaşıtları henüz sülüslerini alıp acemiliklerini geçirecek kışlalara gidiyorken, kendisi kabadayılık stajını tamamladığını, artık kafa koparan sınıfına girdiğini gösteriyor. Nedense Semih’in de ondan aşağı kalır tarafı yok, madem Arda Milli Takımda sana “Abi” diyor, o zaman sen de “Abi” gibi davran, saygıdeğer biri ol.

Maçta herkes birbirine girmiş, Lincoln ile R.Carlos orta yuvarlakta koyu bir sohbete dalmışlar. Eminim aradaki muhabbet şöyledir.

- “Lan Casio, kaç para alıyon şu Şarklı Türk’lerden ? “

- “Hiçbir yerde alamayacağım kadar abi. Arada bir iki hareket yapıp iyi oynuyorum. Ondan sonra kafam kızınca çekip gidiyorum memlekete. Başkan bile alttan alıyor, eli mahkum”

- “Unutma, akşam bizdesin, parti var, kızlar gelecek”

Maç bitiyor, Volkan edep yerlerini seyircilere gösteriyor, ondan sonra da Tiki kızlar gibi ağzını yaya yaya demeç veriyorlar gazetecilere. “ Ben öyle demedim de, Ayhan Abi beni telefonla aradı da.“ Demek ki küpe takmakla adam olunmuyormuş.

İnanın bir Türk olarak utanıyorum sizlerden, hepiniz avamsınız, hepiniz cahil, konuşmasını bile bilmeyen eğitimsiz varlıklarsınız. İmam cemaat örneği, başkanların bile holigan mertebesinde fanatik olduğu bir topluluktan, bir güruhtan başka ne beklenirdi ki?

Siz sözde futbolcular, nasıl bakacaksınız Milli Takım’da birbirlerinizin suratına? Nasıl oynayacaksınız aynı takımda, nasıl sevineceksiniz gol attığınızda ? Zaten sizleri Milli Takım’a alanda kabahat ya. Hem alanda, hem de sizi adam zannedip seyredende.

