Utanç listesindeki çocuklar için flaş gelişme

Yarın ilk olarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro, kendi bölgelerindeki çocukların ifadelerini, hastene bünesideki Çocuk İzleme Merkezi’nde almaya başlıyor. İfade alınması işlemi sırasında, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşirelerin yanı sıra soruşturmayı yürüten bir savcının da olduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu saptanmıştı. Bu kayıtların 'zorunlu' olmasına karşın polise bildirilmediğini belirleyip hazırladığı tutanakla durumu savcılığa bildiren hastane görevlisi hakkında inceleme başlatılmış, görev yeri iki kez değiştirilmişti.