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    Utanç listesindeki çocuklar için flaş gelişme

    Dinçer GÖKÇE
    23.01.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Hürriyet’in “Türkiye’nin utanç listesi” başlığı ile gündeme getirdiği 115 ‘hamile çocuk’ ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi yarın alınmaya başlıyor.

    Utanç listesindeki çocuklar için flaş gelişmeYarın ilk olarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro, kendi bölgelerindeki çocukların ifadelerini, hastene bünesideki Çocuk İzleme Merkezi’nde almaya başlıyor. İfade alınması işlemi sırasında, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşirelerin yanı sıra soruşturmayı yürüten bir savcının da olduğu öğrenildi.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu saptanmıştı. Bu kayıtların 'zorunlu' olmasına karşın polise bildirilmediğini belirleyip hazırladığı tutanakla durumu savcılığa bildiren hastane görevlisi hakkında inceleme başlatılmış, görev yeri iki kez değiştirilmişti.

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    Etiketler: son dakika
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