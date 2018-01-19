'Utanç listesi' sonrası İstanbul'daki tüm hastanelere tek tek sordular

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandığı iddia edilen 115 ‘hamile çocuk’ ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet’in haberi sonrası dün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismar iddialarına ilişkin iki savcı görevlendirdi.



NOTER KANALI İLE GÖNDERDİLER

Hastane personeli İclal N.’nin gündeme getirdiği konuya yönelik tepkiler de sürüyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, kent genelindeki tüm kamu hastanelerine yönelik yazılı başvuruda bulundu. Başvuru yazısında 1 Ocak 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında 12-15 ve 15-18 yaş arası kaç hamile çocuğun başvuruda bulunduğu soruldu.





Başvuru yazısında, söz konusu çocuklara ilişkin ihbar tutanaklarının kendileri ile paylaşılması talep edildi. Ancak hastaneler başvuru dilekçelerini doğrudan almayınca, noter kanalı ile gönderim gündeme geldi. İstanbul genelindeki 39 kamu hastanesinin tümünü noter kanalı ile başvuruda bulunuldu.







İZİN VERMEYECEĞİZ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu konunun İstanbul genelindeki tüm kamu hastaneleri nezdinde takip ederek cinsel istismar ve çocuk hamileliklerine göz yumulmamasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Konu ile ilgili bir dizi de soru önergesi verildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, konuyu Meclis gündemine taşıyan isimler arasında yer aldı.

KAÇ KİŞİ YARGILANIYOR?

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ise, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak 115 çocukla ilgili soruşturmaya İstanbul Valiliğinin izin vermemesinin gerekçesini ve ihbarı yapan görevliyi sürgün edenlerin kimler olduğunu sordu.

CHP’li vekil hükümete şu soruları yöneltti:

1. Hastanede yaşanan bu skandalın sorumluları kimlerdir? Sorumlular hakkında başlatılan soruşturma ne aşamadadır?

2. İstanbul Valiliğinin başhekim yardımcılarının soruşturulmasına izin vermemesinin gerekçesi nedir?

3. İhbarı yapan görevli kişinin görev yerinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir?

4. Çocuklarımız neden korunamamaktadır? Suriyeli mülteci çocuklara yönelik istismarın bu denli artmasının nedenleri nedir?

5. Son beş yılda çocuk hamileliği oranı nedir? Son bir yılda bu sayıda bir artış söz konusu mudur?

6. Son beş yılda çocuk istismarı nedeniyle yargılanan kişi sayısı kaçtır?”