'Utanç listesi' skandalı sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 115 hamile çocukla ilgili kayıtların polise bildirilmemesiyle ilgili skandal tartışılmaya devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2016 yılında 15 yaş altı 3, 15-17 yaş aralığında ise 194 çocuğun doğum yaptığı Antalya’da hastaneler mercek altına alındı.

YENİDEN İNCELENİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın talimatı üzerine harekete geçildiğini kaydeden Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, özel ve devlet hastanelerinde düzenli olarak doğum kaydı yapıldığını ancak İstanbul’da gündeme gelen olaydan sonra Sağlık Bakanlığı talimatıyla kayıtların yeniden incelemeye alındığını söyledi.

BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Çalışma kapsamında özel ve kamu hastanelerinde gerçekleşen doğumlara ilişkin listeler Sağlık İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personellerce incelemeye alındı. Kayıtlarla ilgili herhangi bir yetersizlik görülmesi halinde konu Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek. Bakanlığın yetersizliklerle ilgili soruşturma açma yetkisi bulunuyor.

Hastanelerde mutlaka denetim yapılması gerektiğinin altını çizen Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, şöyle dedi:



“Kamu kurumlarının hazırladığı resmi kayıtlara bakıldığında olayın ne kadar vahim olduğunu görebiliyoruz. Tabi sadece kayıt incelemek bu işi çözmez. Bu olayları ortaya çıkaran sağlık personellerinin de baskı altında kalmaması gerekiyor.”

15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLADI

Öte yandan ’115 hamile çocuk’ skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi bugün alınmaya başlandı.

İKİ SAVCI İFADE ALIYOR

2017 yılında 5 ayda yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 15 yaşın altındaki çocukların ifadeleri bugün alınmaya başlandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı’ndaki ifade alma işlemlerini iki Cumhuriyet Savcısı yapıyor. Çocuklar psikolog, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifade veriyor.