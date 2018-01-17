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    'Utanç listesi' Meclis gündeminde

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 18:24 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortaya çıkan, 115 hamile çocuğa ilişkin ilgili kurumlara bildirim yapılmadığı iddiası Meclis gündemine taşıdı. Hurriyet.com.tr'nin gündeme getirdiği konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, "Çocuk evliliklerle, çocuk annelikle ciddi bir mücadelenin başlatılması gerekmektedir" dedi.

    Soru önergesinde CHP'li Dr. Şeker, "Çocuk evlilikler ve çocuk yaşta annelik, kız çocuklarını ve kadınları sosyal, ekonomik ve siyasi tüm alanlardan soyutlayan ciddi hak ihlallerinden birisidir. Ayrıca çocuk yaşta annelik, kız çocuklarının sağlıkları için de ciddi sakıncalar barındırmaktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldırabilmek için çocuk istismarının bir biçimi olan çocuk evlilikler ve çocuk yaşta annelikle yoğun bir şekilde mücadele edilmelidir" dedi.

    Şeker soru önergesinin devamında "Sağlık çalışanlarının özellikle aile içi şiddet, erken ve zorla evlilik, çocuk yaşta annelik vakalarında durum tespiti açısından önemli rol oynadıkları açıktır" sözleri ile sağlık alanında görev yapan personelin önemine dikkati çekti.

    "Ancak iddia edilen olaylar zincirinde, sağlık görevlilerinin karşılaştıkları suç teşkil eden vakalara ilişkin herhangi bir ihbarda bulunmadıkları yani yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri görülmektedir" diyen Şeker, iddiaların bir an evvel ciddiyetle araştırılması gerektiğini belirterek Başbakan Binali Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

    Utanç listesi Meclis gündeminde

    *Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştiği iddia edilen ve kamuoyunda ciddi bir infiale yol açan vakanın doğruluğunu tespite ilişkin herhangi bir resmi işlem ya da soruşturma başlatılmış mıdır?

    *Suçu ihbar ettiği belirtilen kişinin görev yerinin değiştirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu görev yeri değişikliği ilerleyen süreçte benzeri istismar vakalarının ihbarını önleme amaçlı bir gözdağı mıdır?

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    *Geçtiğimiz yasama yılında Hükümet'in bir gece yarısı önergesi ile çocuk istismarcılarına af getirmeye çalıştığı da göz önüne alınırsa, yukarıda belirtilen iddiaların doğruluğu durumunda, Hükümet'in çocuk annelikle mücadele konusunda gerekli özen ve isteği göstermediği eleştirisi doğru mudur?

    *Ülkemizde son 5 yıl içerisinde, her yıl için ayrı ayrı olmak üzere kanunlara göre yasal yaş sınırının altında çocuk doğum yapan kişi sayısı kaçtır? Bu olayların kaçında yasal soruşturma başlatılmıştır?

    *Okullarda ders kitapları aracılığıyla buluğ yaşına giren (kız çocuğu 9 yaş erkek çocuğu 12 yaş) çocuk kendi başına evlenebilir şeklinde eğitim verilmesinin çocuk annelik sayısının artmasına etkisi var mıdır?

    Etiketler: Okul
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