'Utanç Listesi' hakkında son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" dedi. Habertürk TV'ye konuşan Bakan Demircan, olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade etti. Müfettiş görevlendirildiğini söyleyen Bakan Demircan, "Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Demircan CNNTürk'te yaptığı açıklamada da soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı. Demircan, "Görevi ihmal eden karşılığını öder. İhmali olan var mı, noksanı olan var mı incelenecek. Bilgilerle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Bu çalışma bittikten sonra kamuoyuyla bu sonuçları paylaşacağız. Hastanın haklarını korumak zorundayız. Ruhsal bir travmadır. Gelişimini tamamlamamış çağdaki bir çocuğun böyle bir şeyle karşı karşıya kalması çok ağır bir travma. Bu vakada ne olmuş inceleyeceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hurriyet.com.tr, Dinçer Gökçe imzalı haberle Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını duyurmuştu. Kayıtlara göre, hamile oldukları tespit edilen 115 çocuktan 77’sinin 15 yaşın üstünde, 38 çocuğun 15 yaşından önce hamile kaldıkları anlaşıldı.

Haberde "bu kayıtların polise bildirilmediği; savcılığın talebiyle sorumlu başhekim yardımcısı Dr. A. A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D. için soruşturma izni istendiği, valiliğin 4 Aralık 2017 tarihli yazısıyla iki görevli hakkında soruşturma izni verilmediği, durumu savcılığa bildiren hastane görevlisi hakkında ise inceleme başlatıldığı ve görev yerinin değiştirildiği" iddiaları yer almıştı.

Haber sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirdi. Konuyla ilgili Aile Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada "Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, "Türkiye'yi sarsacak utanç listesi" başlığıyla haberlere konu olan 18 yaş altı gebelik vakaları ve bu vakaların adli mercilere bildirilmediği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı" denildi.









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