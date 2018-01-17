Utanç listesi

İstanbul Küçükçekmece’deki hastanede altı yıldır görev yapan Ş.İ.N., 18 yaşından küçük çocuklara ilişkin bilgilerin adli birimlere ulaştırılması zorunlu olduğu halde 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamileliğine dair kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etti. Ş.İ.N., hastanede psikolog olarak çalışan I.Ö. ile birlikte bu durumu tutanak altına aldı.

BİLDİRİLMESİ YASAL ZORUNLULUK

Ş.İ.N., daha sonra 1 Ocak 2017- 9 Mayıs 2017 arasında hastaneye gelen 39’u Suriyeli 115 çocuğa ilişkin kayıtları tek tek inceledi. Kayıtlara göre, hamile oldukları tespit edilen 115 çocuktan 77’sinin 15 yaşın üstünde, 38 çocuğun 15 yaşından önce hamile kaldıkları anlaşıldı. 15 yaşın altındaki hamileliklerde rıza aranmaksızın çocuğun cinsel istismarı kapsamında olduğu belirtilen 12 Haziran 2017 tarihli tutanak, sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N. ve psikolog I.Ö. tarafından imza altına alındı. Tutanakta, yasal sorumluluğun bildirimi yapmayan sosyal hizmet uzmanı N.D.’ye ait olduğu öne sürüldü. Durumu hastane yönetimine ileten Ş.İ.N, bir işlem yapılmaması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Savcılığın talebiyle, sorumlu başhekim yardımcısı Dr. A. A. ve sosyal hizmet uzmanı N.D. için soruşturma izni istendi. İstanbul Valiliği, 4 Aralık 2017 tarihli yazısıyla iki görevli hakkında soruşturma izni vermedi. Valilik yazısında, adli görevin ihmal edilmediği, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi. Kararın iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapıldı. Avukat Erkan Akça’nın imzasını taşıyan başvuruda, çocuk istismarına yönelik vakaların mutlaka adli makamlara bildirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. Hastanenin üst düzey bir yetkilisi, soruşturma sonunda, ‘ihmal’ iddiasının olmadığına ilişkin rapor çıktığını söyledi. Raporun kendisine sunulmadığını ancak sözlü olarak bilgi aldığını aktaran yetkili, “İhbarın yalan olduğu konusunda belgeler de kanıtlar da var” dedi. Konuyu savcılığa bildiren Ş.İ.N. hakkında ise inceleme başlatıldı ve görev yeri iki kez değiştirildi.

2003 DOĞUMLU ÇOCUK BİLE VAR

115 hamile çocuğa ilişkin kayıt listesine göre 2003 doğumlu iki çocuk da listede bulunuyor. Listede yer alan çocuklardan 11’inin 2002 doğumlu oldukları anlaşıldı. Doğum tarihinden hastaneye geliş tarihine dek bir dizi bilginin yer aldığı listedeki çocuklardan 39’u, Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye göç eden ailelerin çocukları.