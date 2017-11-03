Üşüyen ilçe sakiniyle başkanın gülümseten diyaloğu

Turgutlu’da yaşayan Yaşar Semih Özdalcı, Twitter’dan takip ettiği Belediye Başkanı MHP’li Turgay Şirin’e, ’Belediye bu soğuklara çözüm bulmalı. Artık güneşi mi yaklaştıracak yoksa sokaklara soba mı kuracak; ne yapıp ne edip halletmesi lazım. Seçimde oy da verebiliyorum, şimdi onlar düşünsün’ diye yazdı.

Başkan Şirin ise "Zoru başarırız, imkansız zaman alır; ancak tavsiyem bugün de yarın da en güzel sıcaklığı veren sevdiklerinize sarılmanızdır gençler" yanıtını verdi. Diyalog görenleri gülümsetti.