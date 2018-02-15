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    Üstüne reklam panosu düşmüştü.. 15 günde 3 kez kalbi durdu

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 06:57 | Son Güncelleme:

    Konya'da yol kenarına bırakılan reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed Karabakan'ın 15 günde 3 kez kalbi durdu.

    Konya’nın Karatay İlçesi’nde 30 Ocak günü, yol kenarına bırakılan reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed Karabakan'ın yaşam savaşı sürüyor. Habertürk Gazetesi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre baba Cemalettin Karabakan, oğlunun yaşamla ölüm arasındaki kısa çizgide 15 gündür mücadele verdiğini söyleyerek, “Hastanede kaldığı süre içinde 3 kez toplamda 9 dakika kalbi durdu” dedi.

    Ailenin avukatı Esin Yıldırım ise sorumlular hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını anımsatarak “Bir oto kiralama firmasına ait olan pano ile ilgili araç kiralama sirketinin sahibi ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor” dedi.

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    Etiketler: Konya , reklam panosu , Muhammed Karabakan , Cemalettin Karabakan , son dakika
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