Üstün zekalılar için 10 okula STEM laboratuvarı

Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nden (TÜZDER) yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesi kapsamında, 10 okula kurulan laboratuvarla üstün zekalı öğrencilerin uygun ortamlarda eğitim alması sağlanacak.

Sarıyer, Kağıthane, Sultangazi, Esenler ve Bahçelievler'e kurulan STEM laboratuvarları 6 ayda tamamlandı.

Laboratuvarlarda, eğitim konseptine uygun mobilyalar kullanıldı, kapıları ve duvarları STEM çalışmasına uygun şekilde tasarlanan görsellerle donatıldı. 3D yazıcılar ile robot, matematik (algoritma), fen ve mühendislik setleriyle donatılan sınıflara bilgisayar, yazıcı ve diğer malzemeler de verildi.

Çocukların girişimcilik becerilerinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik kurulan atölyelerde eğitimler başlamadan önce, çocuklara, Avrupa'nın en güncel ölçeklerinden olan EPOC Testi ile sıradışı düşünme-girişimcilik becerilerini ölçen ön testler uygulandı.

Atölye çalışmalarının ilerleyen aşamalarında uygulanacak son testlerle bu becerilerin ne kadar arttığı, atölyelerin, çocukların bu becerilerine ne kadar katkı sağladığı ortaya konulacak.

Proje, sürdürülebilirlik açısından 3 yıl süreyle TÜZDER tarafından koordine edilecek.

Belirtilen ilçelerde kurulan 10 laboratuvar, yarın Sarıyer Uğur Taşçı Ortaokulu'nda düzenlenecek törenle açılacak.

"ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLER MUTSUZLUK YAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun, Türkiye'deki üstün zekalıların tespit edilip değerlendirilmesi konusunda sıkıntılar bulunduğunu belirterek, bu önemli potansiyelin kullanılması amacıyla kurulan STEM laboratuvarlarının önemli olduğunu vurguladı.

Coşkun, dünyada çok yaygın kullanılan ancak Türkiye'de pek bilinmeyen bir sistem kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yani, zeki çocuklarımıza bilimi, matematiği, teknolojiyi ve mühendisliği birlikte verebileceğiz. Türkiye'de özellikle üstün zekalı öğrencilerde mutsuzluk sorunu yaşanıyor. Bu mutsuzluğun bir nedeni de eğitim mekanlarının ve programlarının onların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmemiş olması. Üstün zekalı çocuklara hitap eden mekân ve programlar oluşturarak hem öğrencilerin mutluluğunu arttırmayı, hem de öğrencilerin üretimine katkı sağlamasını hedefliyoruz."