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    Üstün zekalı çocuklara akademik atölye

    Hürriyet Eğitim
    19 Ağustos 2017 - 13:16Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 13:18

    TÜZDEV'in, üstün yetenekli çocuklar için kurduğu ‘TÜZDEV Akademi’nin atölye çalışmaları eylülde başlıyor.

    Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı’nın (TÜZDEV) üstün yetenekli çocukların özel eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği TÜZDEV Akademi, 2017-2018 dönem atölye çalışmalarına Ankara, Kayseri ve İstanbul’da eş zamanlı olarak eylül ayında başlayacak. Akademide 6-12 yaş arası üstün yetenekli çocuklar için drama, eğlenceli bilim, resmen matematik, akıl haritaları, lisan ve robotik atölyeleri yapılacak.

    ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIN HAYAL KURMALARI
    TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, çocukların, anne-babalar için en büyük hediye olduğunu, onların geleceğini en iyi şekilde inşa edebilmenin de her ebeveynin en önemli görevi olduğunu söyledi. Her çocuğun birbirinden özel yeteneklere sahip olduğunu dile getiren Tekden, “Bazıları, diğerlerinden çok daha farklı olan üstün yetenekli çocuklarımız. Anne-babalar bu çocuklarımızla ne kadar ilgili olsalar da çoğu zaman çabaları yetersiz kalıyor. TÜZDEV olarak, Türkiye’deki üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tespit edilmesi, eğitimlerini sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlamayı amaç edindik, onların kendilerini bulmalarına, hayal kurmalarına ve tasarım yapmalarına yardım ediyoruz” dedi. Akademi’deki atölye faaliyetleriyle çocukların tasarım güçlerini geliştirebilecekleri, kendilerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturduklarını söyleyen Tekden, atölyelerde üstün yetenekli çocukları kollamak ve ailelerine doğru rehberlik yapmak üzere hizmet sunduklarını dile getirdi. Tekden, “Drama atölyesinde çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için ortam sunduk. Beden dillerini kullanma, ‘hayır’ cevabına tahammül edebilme, doğru yerde doğru cevabı verebilme gibi deneyimler kazanmasını istedik” diye konuştu.

    RESİM YAPARAK PROBLEM ÇÖZMEYİ ÖĞRENİYORLAR
    Çocukların Eğlenceli Bilim atölyesinde yaptıkları deneylerle heyecanlı, keyifli saatler geçirdiğini dile getiren Tekden şöyle devam etti: “Bu çocuklar, Resmen Matematik’te resim yaparak problem çözmeyi öğreniyorlar.  Günümüzde çocuklar az yazmayı, kendi mesajlarıyla not almayı tercih ediyor. Buradan yola çıkarak Akıl Haritaları atölyesini oluşturduk. Burada çocuklar kendi çizimleriyle not almayı öğreniyor. Lisan atölyesinde ise şarkı, oyun ve canlandırmalarla dil öğreniyorlar. Seçmeli Robotik atölyesinde çocuklarımız yaş gruplarına göre özel robot setleri ile grup olarak faaliyet yapmanın bilincine varıp eğlenceli vakit geçiriyor. Her atölye çocuklarımıza farklı şeyler katıyor.”

    ÖDEV DE DAYATMA DA YOK
    TÜZDEV Akademi’de ödev yapma ve dayatmanın olmadığını söyleyen Kemal Tekden, “Çocuklarımıza ‘Okula geldik, derse girdik’ demiyoruz. Anahtar kelimelerimiz var; ‘atölye, üniversite’ diyoruz. Bu kelimelerin gücüne çok inanıyoruz. Çocuklarımız da, ‘Üniversiteye, atölyeye geliyoruz’ diyorlar. Okulla ilgili yaşanan olumsuzlukları buraya transfer etmiyorlar ama buradaki olumlu şeyleri okula taşıyorlar” dedi. 

    Etiketler: Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı , tüzdev , ödev , üstün yetenekli çocuklar , TÜZDEV Akademi , OKUL , DERS
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