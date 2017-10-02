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    Hürriyet >Dünya>Üstü Kalsın dünya prömiyerini Rüsselsheim’da yaptı

    Üstü Kalsın dünya prömiyerini Rüsselsheim’da yaptı

    AA
    02.10.2017 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Türkçe oyunlar sahneleyen Tiyatro Frankfurt’un türkiye’de gerçekleşen 1980 darbesiyle 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini konu alan ‘Üstü Kalsın’ oyununun dünya prömiyeri, Rüsselsheim şehir tiyatrosunda yapıldı. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu “Oyunu Türk yazar yazdı, Türk yönetmen yönetti ve oyunda Türkler oynadı. Bunu Almanca üst yazıyla buradaki Almanlara aktarmamız önemliydi” diye konuştu.

    OYUNU çok sayıda Türk ve Alman tiyatroseverin yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz ve Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş izledi. 

    Zeynep Yıldız'ın yazıp ve yönettiği, Tamer Levent'in süpervizörlüğünü üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Emrah Elçiboga, Nurten İnan, Kamil Kellecioğlu ve Çiğdem Özkurt Spickerman yer alıyor.
    Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, oyun sonrasında yaptığı açıklamada, “Oyun darbeyi anlatıyor. Ben 1980 darbesinde 12 yaşındaydım. 15 Temmuz darbe girişiminde de buradaydım. Burada da kaygılandık, sıkıntılarımız oldu” ifadelerini kullandı.

    Üstü Kalsın dünya prömiyerini Rüsselsheim’da yaptıSORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ
    Tiyatro Frankfurt’un sosyal sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Kellecioğlu, “Derdi olan bir şeyler yapmamız lazım. Tiyatro Frankfurt da artık kendi sorumluluğunun farkında. Oyunu Türk bir yazarın yazması, Türk bir yönetmenin yönetmesi, Türklerin oynaması ve bunu Almanca üst yazıyla buradaki Almanlara aktarmamız önemliydi” diye konuştu.
    Oyunu hazırlama sürecinde yaşadıkları sıkıntılara da değinen Kellecioğlu, “4 aylık zorlu bir yolculuktu. En büyük sorunumuz salonla ilgili. Biz ekip olarak artık burada bir tiyatro sahnemizin olmasını istiyoruz. Burada bir gün ışık provasıyla sahneye çıktık. Bu bizim için gerçekten çok acı bir durum” dedi.
    Almanya'da Türkçe oyun sergilemenin önemine işaret eden Kellecioğlu, Türkçe tiyatronun aynı zamanda Alman ve Türk toplumu arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. “Üstü Kalsın” Türkiye’de de sahnelenecek.

    Etiketler: üstü kalsın , darbe oyunu , dünya prömiyeri , ALMANYA
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