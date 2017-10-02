Üstü Kalsın dünya prömiyerini Rüsselsheim’da yaptı

OYUNU çok sayıda Türk ve Alman tiyatroseverin yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz ve Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş izledi.

Zeynep Yıldız'ın yazıp ve yönettiği, Tamer Levent'in süpervizörlüğünü üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Emrah Elçiboga, Nurten İnan, Kamil Kellecioğlu ve Çiğdem Özkurt Spickerman yer alıyor.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, oyun sonrasında yaptığı açıklamada, “Oyun darbeyi anlatıyor. Ben 1980 darbesinde 12 yaşındaydım. 15 Temmuz darbe girişiminde de buradaydım. Burada da kaygılandık, sıkıntılarımız oldu” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Tiyatro Frankfurt’un sosyal sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Kellecioğlu, “Derdi olan bir şeyler yapmamız lazım. Tiyatro Frankfurt da artık kendi sorumluluğunun farkında. Oyunu Türk bir yazarın yazması, Türk bir yönetmenin yönetmesi, Türklerin oynaması ve bunu Almanca üst yazıyla buradaki Almanlara aktarmamız önemliydi” diye konuştu.

Oyunu hazırlama sürecinde yaşadıkları sıkıntılara da değinen Kellecioğlu, “4 aylık zorlu bir yolculuktu. En büyük sorunumuz salonla ilgili. Biz ekip olarak artık burada bir tiyatro sahnemizin olmasını istiyoruz. Burada bir gün ışık provasıyla sahneye çıktık. Bu bizim için gerçekten çok acı bir durum” dedi.

Almanya'da Türkçe oyun sergilemenin önemine işaret eden Kellecioğlu, Türkçe tiyatronun aynı zamanda Alman ve Türk toplumu arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. “Üstü Kalsın” Türkiye’de de sahnelenecek.